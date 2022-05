Imagini halucinante cu ultimii lupători ucraineni din Azovstal. Grav răniți sau infirmi continuă să-și apere pământul: „Cu răni deschise, bandajate cu resturi nesterile, fără hrană și medicație”

In articol:

Armata lui Putin încearcă prin toate mijloacele să cucerească Mariupolul, iar în ultimele zile aici au avut loc bombardamente greu de imaginat. Una dintre țintele rușilor este oțelăria Azovstal, acolo unde mai mulți militari ucraineni, dar și civili s-au adăpostit. În aceste zile grele și lungi, soldații lui Zelenski au făcut eforturi supraomenești să-și apere teritoriul și au suferit pierderi cumplite.

Mulți dintre cei care le-au ținut piept rușilor care au atacat Mariupolul și au supraviețuit atacurilor și-au pierdut fie o mână, un picior, ori au suferit râni grave.

Din păcate, aceștia nu beneficiază de îngrijiri medicale corespunzătoare, ci stau în condiții insalubre în acest moment spun autoritățile ucrainene, care fac un apel către ONU și Crucea Roșie!

„Întreaga lume civilizată trebuie să vadă condițiile în care se află apărătorii răniți, infirmi ai Mariupolului și să acționeze! În condiții de insalubritate totală, cu răni deschise, bandajate cu resturi nesterile, fără hrană și medicația necesară.

Facem apel la ONU și Crucea Roșie să-și arate umanitatea și să reafirme principiile de bază pe baza cărora au fost create, prin salvarea răniților care nu mai sunt combatanți. Militarii pe care îi vedeți în fotografii, dar și alte sute de la uzina Azovstal au apărat Ucraina și întreaga lume civilizată cu răni grave, cu prețul propriei sănătăți. Ucraina și comunitatea mondială nu sunt acum în măsură să îi protejeze și să aibă grijă de ei? Cerem evacuarea imediată a militarilor răniți în teritoriile controlate de ucraineană, pentru a fi asistați și a le asigura îngrijirea corespunzătoare!", transmit reprezentanții apărătorilor din Azovstal.

Locotenentul Illia Samoilenko, membru al regimentului Azov, a vorbit despre situația din buncărele oțelăriei care este intens bombardată de armata Rusiei.

Într-o înregistrare video, bărbatul spune că numărul pierderilor este extrem de mare, însă nu se vor preda niciodată, ci vor lupta până în ultimul moment, căci dacă depun armele, sorta lor este clară!

„Nimeni nu se aștepta ca noi să rezistăm împotriva rușilor atât de mult, dar totuși luptăm. Avem pierderi grele, înregistrăm pierderi.

Rezultatul acestui lucru ar putea fi… capturarea de către inamic, ceea ce înseamnă moarte pentru noi. Viața noastră nu înseamnă nimic, dar lupta noastră înseamnă totul”, spune Illia Samoilenko.



