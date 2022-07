Imagini în exclusivitate de la ziua lui Yamato Zaharia! Petrecerea de lux s-a ținut la fostul conac Versace din Miami | EXCLUSIV

In articol:

Yamato Zaharia este un sportiv adevărat, cunoscut prin prisma premiilor pe care le-a câștigat de-a lungul timpului, dar și participarea în cadrul unui show de supraviețuire televizat. Este urmărit în număr foarte mare pe rețelele sociale, datorită activităților lui deosebite pe care le desfășoară.

Yamato Zaharia, zi de naștere în lux și opulență

Cu ocazia împlinirii vârstei de 26 de ani, Yamato Zaharia a vrut să țină minte toată viața acest moment, așa și-a serbat ziua de naștere într-un loc de poveste. Este vorba despre un conac de lux din Miami, mai exact fosta vilă în care a locuit Versace. Alături de el au fost familie, prietenii și alte persoane dragi, printre care și nepotul a doi actori cunoscuți la nivel internațional.

Yamato Zaharia, alături de prietenii săi

Sportivul s-a bucurat de o petrecere exclusivistă, într-un loc deosebit, unde nu ajunge oricine.

După multă muncă, antrenamente, competiții, Yamato merita o zi de naștere specială, pe care o va ține minte toată viața, având în vedere cadrul în care a avut loc. Imaginile arată clar că toată lumea s-a simțit bine și s-a bucurat de momentul și locul în care s-au aflat. Yamato Zaharia se poate considera un norocos că a avut parte de așa o zi de naștere, unde luxul și opulența au primat.

Yamato Zaharia, mesaj direct din vila lui Versace

Direct din mijlocul petrecerii, Yamato s-a gândit și la cei care i-au urat un gând bun de ziua lui și le-a transmis un mesaj. Totodată, a explicat și cum s-a desfășurat petrecerea și cine s-a distrat alături de el, în Miami, la fostul conac Versace.

"Îmi sărbătoresc ziua, am împlinit 26 de ani, într-un loc de excepție, vila lui Versace, alături de familie, de colegii mei de la înot, pentru că am făcut o mică oprire în Miami, înainte de Campionatul Mondial din Las Vegas. Alături de noi a fost și un prieten bun de-al meu, nepotul lui Sebastian Caicedo și Carmen Villalobos, doi actori celebri. Mă bucur că am putut să fiu alături de familia mea și să îmi serbez ziua într-un mediu atât de frumos și vă mulțumesc vouă celor care mi-ați urat <La mulți ani>.", a declarat Yamato Zaharia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

