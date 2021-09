IMAGINI în premieră cu platoul și trofeul! Aici va avea loc MAREA FINALĂ Puterea dragostei sezonul 3 EXCLUSIV

In articol:

Duminică, 5 septembrie, telespectatorii vor putea vedea MAREA FINALĂ a celui de-al treilea sezon al reality show-ului „Puterea Dragostei” și, totodată, vor afla cine sunt cei doi câștigători.

WOWbiz.ro

Imagini în premieră cu platoul și trofeul „Puterea Dragostei”

vă oferă în premieră imagini în premieră cu platoul, dar și cu trofeul celui de-al treilea sezon al emisiunii „Puterea Dragostei”.

De la ora 16:00 și de la ora 19:00, duminică, va fi ultima zi în care concurenții sezonului trei, rămași în Casa Puterea Dragostei, pentru a-și găși sufletul pereche, își vor deschide sufletul și vor da frâu liber emoțiilor în fața iubirii.

WOWbiz.ro vă prezintă în exclusivitate imagini cu locul unde în doar câteva ore se vor afla finaliștii Puterea dragostei, iar cele 8 scaune vor fi ocupate de aceștia.

Platoul este pregătit, se pun la punct ultimele detalii înainte ca în el să intre cei 8 finaliști, alături de care se va afla și Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii.

Finala aceasta va fi una încărcată de emoții și trăiri intense. În timp ce unii vor pleca acasă cu Trofeul Puterea Dragostei și cu câte un cec de 10.000 de euro, alții vor pleca cu dragostea vieții, cu care își vor forma o familie.

Până la momentul actual, șase concurenți sunt în finală- trei băieți( Marinescu, Codruț și Alexandru) și trei fete( Maria, Alexandra și Adriana). În ediția de astăzi, Cristina Mihaela îi va mai prezenta pe cei doi participanți care vor califica și ei în marea finală. Însă, doar doi concurenți vor pleca acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro.

Finala Puterea dragostei. Cristina Mihaela, declarații despre sezonul 3

Cristina Mihaela, prezentatoarea care s-a alăturat echipei în urmă cu doar un an, a vorbit deschis despre cel de-al treilea sezon al emisiunii fenomen de la Kanal D.

Superba moderatoarea se simte extrem de mândră că a luat parte la acest proiect și că vadă cum, sub ochii ei, se leagă cele mai sincere povești de dragoste.

„După un an pot spune că unesc destine, este cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om. Dacă la debutul sezonului trei declaram că este interesant să fii în poziția lui Cupidon, acum pot spune că sunt foarte mândră de tot ceea ce a luat naștere sub ochii mei. Am avut un rol important în aceste povești la finalul cărora s-au format 4 cupluri solide, care se țin mână de mână, prin viață, și pe care le admir enorm.

Emisiunea <Puterea dragostei> trece dincolo de ecran, este viața reală, este tot ceea ce noi trăim, simțim, visăm. Cred cu tărie că atunci când iubești, nimic și nimeni nu îți poate sta în cale, adevărata putere a dragostei există ”, spune Cristina Mihaela Dorobanțu.