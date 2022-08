Imagini în premieră din noua casă a Siminei Loica! Cine mai stă cu ea și cum arată locuința în care s-a mutat după despărțirea de Alex Zănoagă | EXCLUSIV

In articol:

Simina s-a mutat în casă nouă după despărțirea de Alex Zănoagă. În premieră, la emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Simina și-a prezentat locuința de la marginea Bucureștiului și a declarat că, în sfârșit, poate zâmbi cu adevărat.

Simina ne-a prezentat noua casă

Casa este una foarte primitoare, iar camera lui Dominic arată ca un adevărat loc de joacă, perfect pentru băiețelul în vârstă de doi ani și jumătate. Alex Bobicioiu vine des în casa în care stă Simina, chiar a și ajutat la montarea mobilei din living, din bucătărie, dar și din dormitoare.

Simina și-a refăcut complet viața după despărțirea de Alex Zănoagă. Acum e pe cale să se mute în casă nouă, mai exact a părinților ei. Echipa WOWbiz a pășit pragul noii case și a surprins fiecare colțișor.

"Este multă treabă. Avem parterul care este făcut să stăm până anul viitor. Și mai avem mansarda, unde vrea tati să facă o cameră foarte mare, să lase tot ce avem noi jos, sus să fie doar camera lui Domi și o baie, atât. Aici în casă e și Domi și părinții mei și Bobi. Mie îmi place atmosfera așa, sunt mai prietenoasă, îmi place să stau să povestesc, să am ce să învăț, decât să stau singură. De la oricine înveți ceva.", a declarat Simina.

Pe frigider, s-au regăsit câteva fotografii de familie însă Alex Zănoagă nu mai apărea. Simina s-a justificat și a dezvăluit ce a făcut cu pozele cu ei doi.

"Nu am aruncat pozele cu Alex, încă le am. Dar am zis să nu mai apară prin casă, că nu cred că îl încântă că am eu poze cu el." , a mărturisit Simina.

Simina, despre noua casă: "Aici mă simt în siguranță mereu"

Simina se simte împăcată cu ideea despărțirii, iar acum se concentrează pe fiul ei și noul iubit, Alex Bobicioiu. Aceștia formează o familie frumoasă și urmează să își trăiască povestea în casa părinților Siminei.

"Mai avem multă treabă. Încă nu ne-am mutat, eu am dormit o singură noapte sau două aici. Mai bine să stau în casa părinților mei, decât în chirie la un străin. Mă simt altfel și știu că nu mă scoate nimeni mâine afară dacă s-a săturat de mine. Aici mă simt în siguranță mereu. Nu am apucat să facem prea multe, dar o să facem, pentru că ne dorim să fie frumos și să ne simțim bine când intrăm în casă. E puțin departe de oraș, sunt 18-20 km până la intrare în București. Îmi place că e liniște, nu mai am vecini. Important e ca Dominic să fie sănătos, că dacă e el bine, eu pot să dorm și într-o cameră.", a precizat Simina, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

