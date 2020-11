Imagini incendiare! O celebră prezentatoare TV și-a arătat sânii pentru a îndemna oamenii să iasă la vot. Reacția fanilor este incredibilă

View this post on Instagram

PSA: Democracy means that every vote is counted! If you see something that doesn't look right at the polls, or need help voting, call the nonpartisan Election Protection Hotline: (866) 687-8683 🗳 My apologies to my nieces and nephews.

