Imagini incredibile din vestiarul lui FCSB după victoria cu Rapid! Omrani a dansat desculț pe muzică arăbească

In articol:

Imagini incredibile din vestiarul lui FCSB! Victoria cu Rapid a fost sărbătorită de fotbaliștii de la FCSB chiar din vestiar! De altfel, s-a observat clar și la interviurile de după meci că jucătorii lui Mihai Pintilii au amânat declarațiile pentru a merge la vestiare și a se bucura împreună de moment. ”Mă scuzați puțin, trebuie să merg la băieții. E prea frumoasă atmosfera să o ratez. Revin imediat”, a spus căpitanul Andrei Cordea, atunci când, inițial, venise în fața reporterilor.

Spusele lui Codrea au fost completate de imaginile incredibile care au apărut ulterior pe adresa de socializare a jucătorilui de la FCSB. Tonul distracției a fost dat de Billel Omrani, intrat în meciul cu Rapid în ultimele minute. El a fost însă cel mai petrecăreț. Atacantul a început să danseze desculț pe muzică arăbească, pusă la o boxă micuță, tocmai bună pentru spațiile mici.

Încurajat cu aplauze de colegi, algerianul a fost acompaniat pe ”ringul” de dans, făcut ad-hoc, și de alți jucători care au evoluat în derby-ul cu Rapid, terminat cu scorul de 3-1, prin golurile înscrise de Andrei Cordea, Andrea Compagno Tavi Popescu, respectiv Dugandzic.

Citeste si: Surpriză! Ce se întâmplă cu Mihai Pintilii după ce a câștigat derby-ul cu Rapid! Rămâne antrenor la FCSB ?”Să dea Dumnezeu”!

Imagini incredibile din vestiarul lui FCSB! Tavi Popescu, plin de bucurie după meci. ”Am câștigat cu sufletul”

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută minute bune, apoi, a fost urmată de o serie de declarații care mai de care mai spumoase și pline de elan.

”E un sentiment foarte frumos că am câştigat într-un derby şi sper să ne revenim din perioada asta mai slabă. L-am aşteptat foarte mult (n.r. primul gol din acest sezon), mă antrenez bine, era normal să vină la un moment dat.

Citeste si: Cine este femeia care l-a dat afară pe Culiță Sterp de la concert- kfetele.ro

Citeste si: Alimentele pe care Mihai Șora le mănâncă zilnic. Azi a împlinit 106 ani: „Anul viitor intru la școală”- bzi.ro

Am câştigat cu sufletul, cred că cei de la Rapid credeau că ne bat din elan, dar le-am demonstrat cine e Steaua (n.r. FCSB), trebuie să arătăm la toată lumea.I-am văzut ce declaraţii dădeau înainte, ne luau de sus. Supoterii ne-au trimis să ne dăm sufletul pe teren”, a declarat Tavi Popescu la DigiSport, extrem de fericit după meci.

Andrei Cordea s-a bucurat mai mult decât la derby-ul cu Dinamo! ” De când am venit aici, de un an şi jumătate, nu am mai trăit aşa ceva”

Imagini incredibile din vestiarul lui FCSB! Andrei Cordea, marcator al unui gol și pasator la golul trei al lui Octavian Popescu, a dezvăluit că nu s-a mai simțit atât de bine de la victoria în fața celeilalte adversare tradiționale, Dinamo, atunci când a învins cu 6-0.

”De când am venit aici, de un an şi jumătate, nu am mai trăit aşa ceva. Nici măcar la acea victorie cu 6-0 cu Dinamo nu am simţit echipa atât de motivată.

”N-am văzut niciodată această echipă atât de motivată, nu le-am dat nicio şansă. Ne-am dorit foarte mult să câştigăm, nu le-am dat nicio şansă încă din minutul 1. De ce ar fi fost Rapid favorită înaintea meciului? Am fost mai motivaţi ca ei, i-am văzut că nu erau motivaţi deloc să câştige meciul, i-am simţit şi în teren, am meritat victoria 100%.” , a declarat Cordea pentru sursa menționată.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf, probleme în Azerbaidjan. Anunțul a fost făcut de clubul unde antrena

Andrea Compagno, extrem de bucuros după meci! ” De când am venit aici, e cel mai bun meci al nostru”

Imagini incredibile din vestiarul lui FCSB! Andrea Compagno a fost și el la fel de fericit după meci, precum colegii săi. ” De când am venit aici, e cel mai bun meci al nostru. Ca mentalitate şi ca tot. Trebuie să ne gândim mereu la ce am făcut azi. Avem un nivel ridicat şi trebuie să îl avem la fiecare meci. Pintilii nu a avut foarte mult timp. A găsit motivaţia, nu zic că nu a fost la fel şi cu Dică. Sper să mergem mereu aşa. Nu mă gândesc la golurile mele, ci la ce am făcut azi ca echipă. Trebuie să fie un meci important pentru viitorul nostru”, a spus și Andrea Compagno la DigiSport.

Imagini video, sursa Instagram, imagini foto, sursa Facebook FCSB