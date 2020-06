In articol:

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! Perioada pandemiei de coronavirus a făcut minuni pentru Gabriela Cristea. Fosta prezentatoare TV a reușit să arate miraculos în ultima vreme, după ce sarcinile au făcut-o să devină destul de... rotunjioară!!! Se poate spune că azi a ajuns la silueta de altădată, din anii în care debuta pe micul ecran.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme după ce nașterile i-au modificat trupul

În cea de a doua sarcină, Gabriela Cristea a luat serios în greutate, mai mult, nici nu prea reușise să se echilibreze deloc după prima naștere. Drept dovadă, ea avea să renunțe la toate hainele slim și a ales să se îmbrace mai mereu ca o graviduță, chiar și când devenise mămică. ”Asta este situația, dar nu disper, sănătatea fetițelor și a mea este cea mai importantă. În plus, nimic nu mai contează atunci când aduci pe lume niște îngerași”, spunea, la vremea respectivă, doamna Clonda.

Gabriela Cristea a apelat la celebrul medic nutriționist Vera Daghie, iar acum, arată ca o divă

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! De o bună bucată de vreme, Gabriela a apelat iar la o veche prietenă, celebrul medic nutriționist Vera Daghie, cea care avea să îi recomande o dietă personalizată, care are rezultate miraculoase! De patru luni, vedeta s-a pus serios pe treabă, și cu o cură de slăbire și puțin sport (nu este vorba de sală, ci de a sta cu fetițele), acum, ea se prezintă în public ca o divă, deși a împlinit 45 de ani!

Dr. nutritionist Vera Daghie

În trecut, Gabriela Cristea a mai slăbit cu aceeași dietă personalizată creată de dr. Vera Daghie.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! ”Am decis să țin un regim potrivit pentru mine, cam 1200 de calorii pe zi”

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! ”După nașteri, m-am îngrășat serios, așa că, la un moment dat, când m-am echilibrat, am decis să țin un regim potrivit pentru mine, cam 1200 de calorii pe zi, recomandat de Vera Daghie, cea cu care am mai slăbit și în trecut, exact când l-am cunoscut pe Tavi. Ea știe cum trebuie săîmi împart mesele și este și extrem de permisivă, atunci când am poftă de ceva dulce...de exemplu! Important este însă ce fac după ce am „încălcat” regulile, ce consum după și cum revin la acel echilibru alimentar...acesta este de fapt secretul”, a declarat Gabriela Cristea pentru WOWbiz.ro!

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! ”Dieta mea este compusă din cinci mese, trei principale și două gustări”

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. A slăbit 25 de kilograme! ”Ei bine, dieta mea este compusă din cinci mese zilnice, trei principale și două gustări, între ele. Vă spun sincer că mă simt extrem de bine, , a mai spus zâmbind Gabriela Cristea, care a mai specificat și faptul că bea minim 2 litri și jumătate de apă pe zi, dar consumă și ceaiuri din plante. Citește ce spune despre întreaga dietă pe kfetele.ro