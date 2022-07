Imagini îngrijorătoare cu Mira, pe patul de spital. Ce i s-a întâmplat artistei: "O intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani"

In articol:

Mira și-a îngrijorat fanii cu ultima fotografie postată pe rețelele de socializare. Artista a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Mira: "Nu e nimic grav"

Mira a postat în mediul online o fotografie de pe patul de spital și și-a anunțat fanii că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Cântăreața nu a vrut să ofere prea multe detalii despre operația suferită, însă a ținut să-i asigure pe cei care o urmăresc că nu are nimic grav și este în afara oricărui pericol: "Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet.", a fost mesajul transmis de Mira, pe contul personal de Instagram.

Mira, dezvăluiri sincere despre relația cu Levi Elekes

Mira și Levi Elekes formează un cuplu de câteva luni, însă iubirea lor pare să fie mai puternică pe zi ce trece. Cu toate acestea, artista a dezvăluit că ea și partenerul ei nu se grăbesc să își ducă relația la un alt nivel, ci preferă să ia lucrurile pas cu pas: "Simt o presiune din partea prietenilor și a familiei, că toți fac în jurul meu, dar eu în schimb simt că sunt din ce în mai tânără.

Noi nu suntem mai tradiționaliști, o să vedem, nu știu cum o să decurgă lucrurile, vă anunț, promit. Visez la o ceremonie foarte restrânsă, atât! Asta e tot ce îmi doresc. Nu sunt pregătită, nu mă imaginez cu un bebe în brațe, dar cred că vin natural lucrurile astea, când o să simțim amândoi.", a declarat Mira, în cadrul unei emisiuni TV.