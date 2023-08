Imagini nemaivăzute de la nunta Gabrielei Prisăcariu și a lui Dani Oțil! Fotografiile au fost făcute publice, în urmă cu puțin timp

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut pasul cel mare în fața altarului, pe data de 30 iulie, unindu-și destinele în fața divinității. Cei doi soți sunt mai fericiți ca niciodată și nu au ratat nicio ocazie să împărtășească cu fanii lor momente de la fericitul eveniment, așa că au postat numeroase imagini de la nuntă, chiar pe rețelele de socializare.

Așa se face că, recent, Gabriela a postat o serie de noi imagini pe pagina personală de Instagram, acolo unde apar chiar cei doi părinți ai săi.

Mama și tatăl blondinei s-au distrat pe cinste, fapt care se poate observa cu ușurință din imaginile postate de soția lui Dani Oțil, pe platforma de socializare.

Ce spunea Gabriela Prisăcariu, despre nunta cu Dani Oțil

Nu cu mult timp înainte de a ajunge în fața altarului alături de alesul inimii sale, Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu a făcut o serie de declarații despre nunta cu partenerul ei de viață.

Blondina spunea atunci că își dorește foarte tare să se căsătorească religios cu prezentatorul TV, asta pentru că acest eveniment este cu mult mai important pentru ea, decât acela de la cununia civilă.

„Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine. Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, declara Gabriela Prisăcariu, pentru un post TV, înainte de cununia religioasă.