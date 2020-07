In articol:

Imagini rare cu Nicolae Guţă şi fratele său au apărut pe o pagină de socializare. Zilele trecute, Guță a ajuns la Petroșani, la ziua unui nepot, iar la un moment dat a oferit o dedicație specială, o melodie cântată împreună cu Orian, fratele său mai mic.

Duetul a fost apreciat din plin de cei prezenți, care i-au aplaudat pe cei doi frați și în special pe Orian. Acesta a dovedit că are talent muzical, deși s-a dedicat afacerilor, fiind supranumit "regele fierului vechi" din Valea Jiului.

Imagini rare cu Nicolae Guţă şi fratele său. A mai avut un frate care a decedat

El a devenit celebru dupa ce a cumpărat de la Primăria Aninoasa întreaga platformă minieră din oraș. Guță a mai avut un frate mai mare, pe Samir, care a decedat în ianuarie 2013 din cauza unui cancer de piele. (vezi cum era să fie luată de ape vila lui Guță)

Ca și Samir, Orian este foarte respectat de Guță și pentru faptul că acesta l-a susținut încă de mic în tentativa lui de a ajunge cântăreț și de a scoate întreaga familie din sărăcia lucie în care se zbătea. Orian, care este mai retras, mult diferit de Nicolae Guta, a dezvaluit pentru WOWbiz.ro ce fel de relatie are cu celebrul sau frate.

Imagini rare cu Nicolae Guţă şi fratele său: "Îmi place viața mea așa cum e ea"

“Nicolae e fratele meu mai mare, eu nu sunt celebru ca el si-mi place starea asta. Imi vad de treaba, nu apar la televizor, si asa e el prezent peste tot. Ne mai spunem ca fratii intre noi ce avem de spus, dar nu stie nimeni asta.”, a spus Orian.

„Cand e in toane bune, Nicolae mai canta pe la petrecerile din familie, dar nu mereu. Mi-a botezat fetele, ne intelegem normal, doar ca el este cunoscut, iar eu nu am nevoie de nici un fel de publicitate, imi place viata mea asa cum e ea, fara s-o mai cunoasca si restul lumii”, a mai declarat Orian.