Imagini rare cu Victor Becali! Ce a făcut afaceristul, imediat după ce a scos un teanc de cash din bancomat. Banii sunt o problemă pentru el | EXCLUSIV

Deși au făcut afaceri importante în România și se numără printre bogătașii țării, frații Becali sunt extrem de atenși cu banii.

Cel puțin așa se întâmplă în cazul lui Victor, recent surprins de paparazzi WOWbiz.ro în zona de fițe a Bucureștiului.

Vărul lui Gigi Becali nu se încurcă atunci când vine vorba de cash, iar dacă nu are merge imagiat la bancomat. Cum spunea până și piesa lui Selly: Mă duc la ATM, scot un teanc de cash. Afaceristul clar se grăbea când a ajuns la bancomat, căci și-a parcat bolidul tocmai pe trotuarul din fața ATM-ului.

Victor Becali, surprins așa cum rar ai ocazia să-l vezi

Afaceristul a fost surprins recent de paparazzi WOWbiz.ro, în zona de fițe din București. Îmbrăcat lejer, Victor Becali și-a parcat bolidul pe trotuar și a fugit la bancomat, acolo unde avea treabă.

Vărul lui Gigi Becali are gusturi foarte bune când vine vorba de haine, căci indiferent dacă vine elegant și la costum, sau sport ori casual, culorile și piesele se potrivesc de minune. Așa s-a întâmplat și în urmă cu câteva zile, atunci când paparazzi WOWbiz.ro l-au surprins pe afacerist.

Victor Becali și-a parcat mașina în dreptul bancomatului, a coborât, a mai luat ceva de pe bancheta din spate, iar mai apoi a fugit repejor către ATM, acolo unde a stat preț de câteva secunde.

Victor Becali, foarte atent la banii

Vărul lui Gigi Becali este extrem de atent atunci când vine vorba de bani. Imediat ce a scos un teanc de cash din bancomat, afaceristul s-a uitat bine la ei să vadă dacă a primit toată suma, iar mai apoi i-a băgat în portofel.

În graba lui, Victor Becali a parcat și pe trotuar și în apropierea trecerii de pietoni, însă norocul său a fost că a revenit rapid la mașină.

Victor și Giovani Becali nu călătoresc niciodată împreună

Frații Becali au un obicei mai puțin știut. Cei doi nu călătoresc niciodată împreună, preferând să meargă separat ori de câte ori trebuie să ajungă undeva cu avionul. Motivul l-au dezvăluit chiar ei și spre surprinderea multor, este unul întâlnit chiar și pe la vedetele de la Hollywood.

"O singură dată am călătorit amândoi. Plecam la Londra, aveam o întâlnire cu cei de la Arsenal, și Giovanni îmi zice că suntem prea jos, aterizăm și e prea devreme. La un moment dat a venit un val de aer rece și au căzut măștile.

Mi-am pus-o eu, a pus-o și Giovanni și am întrebat stewardesa ce s-a întâmplat. Ne-a spus că se fisurase parbrizul la avion și ulterior am vorbit și cu piloții. Ne-au zis că nu ar fi fost probleme, adică am fi putut să ajungem la Londra, dar trebuia să zboare mai jos și așa că am aterizat la Bruxelles.

Deci o singură dată am călătorit împreună și... Noi nu călătoream împreună pentru că mereu am zis că având numai fete în familie, trebuie să rămână măcar un bărbat", a mărturisit Giovanni Becali, potrivit DigiSport.