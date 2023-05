Imagini senzaționale! Gică Hagi a fost DJ în club, a cântat și a dansat cu Andreea Bododel pe muzică populară la petrecerea Farului Constanța

In articol:

După ce Farul Constanța a câștigat meciul cu FCSB, scor 3-2, s-a declanșat fiesta. Câștigători ai campionatului, cu o etapă înainte de final, elevii lui Gică Hagi au fost extrem de fericiți și s-au dezlănțuit la vestiare.

Gică Hagi a fost DJ în club, a cântat și a dansat cu Andreea Bododel pe muzică populară la petrecerea Farului Constanța! Vezi cum a interpretat imnul echipei

Atmosfera din vestiar a fost întrecută doar de petrecerea din club, în care Gică Hagi a fost personajul principal!

Cunoscut drept un tip serios, fără excese, antrenorul campioanei s-a relaxat, astfel că a putut să se distreze în voie, fără a mai avea stres sau presiune! Gică Hagi a fost, pe rând, DJ, apoi a cântat și a dansat cu Andreea Bododel pe muzică populară. Imnul Farului l-a interpretat chiar el la microfon, la fel ca și melodiile machedonești, avându-i alături pe elevii săi, pe soție și pe prieteni.

Gică s-a descuract de minune și pe ring, unde, la o horă tradițională, s-a mișcat perfect lângă Bododel, fana numărul 1 a echipei de la malul mării.

Citește și: Ce mesaj a primit Gică Hagi de la fiul său, Ianis, în miez de noapte, după ce Farul Constanța a ieșit campioană? „O seară extraordinară pentru familia noastră! Bravo, tată!”

Ce a spus Gică Hagi la conferința de presă de după meci! ”Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament”

„Totul se poate doar dacă îți propui. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Toți constănțenii așteptau momentul acesta de când s-au născut. Important era să câștigăm, să fim cei mai buni.

Citeste si: Deea Maxer, planuri de nuntă cu noul iubit: „O să mă cheme Drilea”. Acesta i-a spus, deja, primul „Te iubesc!”- kanald.ro

Citeste si: Kira Hagi, gest de senzație la miezul nopții! Nimeni nu va uita prea curând ce a făcut fiica "Regelui"- stirileprotv.ro

Cum e mottoul meu: 'M-am născut să câștig, nu să exist'. Asta le-am transmis jucătorilor înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi.

Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine. Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curăța vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat. Eu chiar sunt conectat. Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă”, au fost cuvintele lui Gică Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi [Sursa foto: Farul Constanta]

Scene emoționante la Farul Constanța! Ce a făcut Gică Hagi pentru soția lui imediat după meciul în care a devenit campion al României! ”E lângă mine”

Citeste si: „În biserică, femeia poate să atragă bărbatul, printr-o fustă mai scurtă sau cu un decolteu.” Cum trebuie să se îmbrace femeile atunci când merg la biserică- kfetele.ro

Citeste si: LIVE TEXT- Grevă profesori, 23 mai 2023: Elevii nu merg la școală nici marți. Ce se întâmplă cu examenele naționale? Ministrul Educației face precizări în ceea ce privește legile educației- stirilekanald.ro

Citeste si: "Prima nevastă la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte". Adina de la Heaven, declarații surprinzătoare! Artista este de acord ca soțul ei să mai aibă trei neveste- radioimpuls.ro

Gică Hagi s-a distrat în club și cu tatăl Simonei Halep, apoi a cântat imnul Champions League

La petrecerea din club, printre invitați s-a regăsit și tatăl Simonei Halep, Stere, care, așa cum se aștepta toată lumea, a stat lângă Gică Hagi. Cei doi au dansat împreună și au ciocnit un pahar și au fredonat „You’ll Never Walk Alone”, celebrul imn al celor de la Liverpool.

Imediat după ce în boxe a răsunat „You’ll Never Walk Alone”, ”Regele” a avut de făcut o dedicație special, imnul UEFA Champions League

„Trebuie să ne pregătim de Champions League acum. Vrem nu vrem, suntem obligați, așa că. Băgăm presiune. Din seara asta începem să băgăm presiune. O să vedem ce facem, ce aducem. O să facem o echipă mare, care trebuie să se bată acolo. E greu, dar inventăm resurse. Trebuie să inventăm resurse ca să o facem. Avem obligație, de mâine trebuie să lucrăm bine! Seară plăcută, numai bine! Noi nu ne pregătim de Champions, suntem acolo, așa că…”, a declarat Gică Hagi la microfon conform prosport.ro, imitându-l pe Cristi Borcea.

Andreea Bododel [Sursa foto: Instagram]

Imagini Instagram Andreea Bododel, Instagram Farul Constanța