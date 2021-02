Imagini șocante cu Nelson Mondialu! A strâns-o de gât pe Liana, iar totul a fost filmat

In articol:

Nelson Mondialu și Liana au trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu câteva luni, însă cei doi par să fie din nou pe drumul cel bun. Tatăl lui Livian de la Puterea dragostei a mărturisit, în luna noiembrie a anului trecut, că soția lui l-a părăsit și nu poate să o găsească.

Cei doi s-au împăcat, iar Nelson Mondialu continuă să posteze vlog-uri zilnice pe pagina sa de Youtube, în care apare și soția lui.

Într-un vlog recent postat, Nelson Mondialu s-a filmat în ipostaze șocante. După ce a ajuns acasă, bărbatul și-a arătat intenția de a mânca ceva, iar Liana se pregătea să încălzească mâncarea. În acel moment, tatăl lui Livian de la Puterea dragostei a sărit la gâtul „Ocoanașei” de mai multe ori, în spirit de glumă. „Vreau supă!”, îi spunea Nelson Mondialu, în timp ce o ținea de gât pe soția lui cu putere. Femeia nu s-a arătat foarte deranjată de comportamentul soțului ei, însă a încercat din răsputeri să iasă din strânsoarea lui. „Lasă-mă! Ești prost?!”, a fost prima reacție a femeii. După ce i-a spus s-o lase în pace, Liana s-a întors la treburile sale.

Momentul în care Nelson Mondialu a sărit la gâtul Lianei [Sursa foto: Captura Video]

Anunțul șocant făcut de Nelson Mondialu: „Impactul violent s-a produs! M-am despărțit de muiere”

Doar în urmă cu câteva zile, Nelson Mondialu a postat un videoclip pe pagina sa de Yotuube, în care a anunțat că s-a despărțit de Liana. Afirmațiile s-au adeverit a fi false, în contextul în care Liana continuă să locuiască și să apară în vlog-urile soțului ei.

„Impactul violent s-a produs! S-a produs impactul violent(...) M-am despărțit de muiere. Asta-i ultima seară în care mai dorm în casa asta! Am plecat. Ultima seară. Am plecat de aici, fraților! Da, da! Adunați-vă să vedeți miros de scandal. E gata! Nu mai este șansă de întoarcere, de împăcare! S-a terminat! Nu știu, nu știu. Pe mine nu mă mai interesează nimic.

Nu mai am nimic în comun cu ei. Eu de azi sunt un om liber. Liber și independent. Mâine dimineață la prima oră am avion. Mi-am făcut testul, tot. Am fost la test, uite buletinul, chitanță, tot, tot, tot! Bilet de avion... Cu astea mă duc și s-a terminat”, a dezvăluit Nelson Mondialu pe canalul său de YouTube.