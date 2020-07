25 de imigranți ilegali aproape morți în semiremorca frigorifică

In articol:

Liviu, un șofer român care transporta carne din Germania în Anglia, avea în caminon și 25 de migranți transportați în mod ilegal. Românul a fost oprit de polițiștii din Olanda, iar el a negat că ar fi știut de existența oamenilor din semiremorca frigorifică. Șoferul a declarat că nu a deschis ușile după ce au fost sigilate la abatorul din Sogel, unde a fost încărcată marfa, potrivit Observator.

Cum au fost descoperiți cei 25 de imigranți și în ce stare erau

Descoperirea șocantă a fost făcută pe un feribot care a plecat din Vlaardingen. Oamenii au stat mai bine de 10 ore în semiremorcă, timp în care au rămas fără oxigen. În acel momente, ei au început să urle și să bată în pereți, însă nu au fost luați în seamă, până în momentul în care au fost descoperiți de polițiști. Printre bucățile de carne înghețate, se aflau oamenii care ulau și cereau ajutor. Imaginile au fost surprinse de polițiști, iar videoclipul poate fi urmărit aici.

Anchetatorii au stabilit că cei 25 de oameni cu scăpat cu viață după ce unul dintre ei a făcut o gaură în perete cu o bară de fier cu care se urcase în camion. Oamenii au povestit că au respirat cu rândul prin intermediul acelui orificiu.

Liviu, șoferul român care îi transporta, spune că este nevinovat

Dus la audieri, șoferul român a început să plângă în sala de judecată și a încercat să-i înduioșeze pe magistrați. Le-a spus că are situație grea în România, câ fiica lui suferă de pneumonie, fiul lui are probleme cu vederea, iar de 8 luni de când e în închisoare a aflat că soacra lui are cancer. Mai mult, el susține că nu este vinovat și compania de prelucare a cărnii încearcă să-l învinovățească. Avocatul lui a declarat că niciunul dintre cei 25 de migranți nu l-a recunoscut atunci când le-a fost arătată fotografia lui.

Procurorii au cerut o condamnare de 10 ani de închisoare pentru Liviu. Instanța a decis că va da sentința peste două săptămâni.