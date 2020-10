Imagini șocante! Momentul în care victimele din Izmir sunt scoase de sub dărâmături, după cutremurul puternic din Turcia!

Vineri, 30 octombrie, a avut loc un cutremur groaznic în partea vestică a Turciei și în Grecia. Aproximativ 20 de clădiri s-au prăbușit în urma seismului puternic, iar peste 100 de persoane au fost rănite în urma incidentului.

Conform celor transmise de către autorități, mai multe persoane au fost scoase de sub dărâmături, rănite sau chiar în stare gravă. Pe un site de socializare, au apărut mai multe imagini cu o persoană cu sânge pe față, purtată de câțiva oameni pe brațe, în timp ce alții apladau. Până la momentul actual, patru persoane au murit și 120 au fost rănite la Izmir.

Victime scoase de sub dărâmături după cutremur

Un seism de suprafaţă 7,0 grade a avut loc astăzi în Marea Egee, în apropierea Insulei Samos (Grecia), potrivit Institutului american de Geofizică (USGS). Cutremurul a avut loc la adâncimea de doar 10 kilometri. Conform celor declarate de autorităţile din Grecia şi Turcia, se pare că acesta a avut magnitudinea de 6,7 grade.

În plus, din primele date, ora exactă a producerii sesimului este 13:51:24 (aceasta oră reprezentând ora locală a României). Până la momentul actual 3 persoane au fost rănite, iar numărul clădirilor prăbușite din Izmir se apropie de 20.

De asemenea, cutremurul a fost resimțit în apropierea următoarelor orașe: 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athena, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak.

