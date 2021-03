Imagini șocante! O fetiță de 3 ani cade de la etajul 13 și este prinsă de un tânăr curier: ”Nu mi-a venit să cred că am salvat viața fetiței”

In articol:

O fetiță în vârstă de 3 ani a fost filmată în timp ce cade de la etajul 13 al unui bloc. Scena terifiantă a avut loc la Hanoi, Vietnam. Din primele informații, incidentul tragic a fost filmat de un vecin cu un telefon. În imaginile surprinse se poate observa cum fetița este cățărată pe o balustradă.

Timp de câteva secunde, micuța a reușit să se țină de balustradă, apoi a căzut în gol. Din fericire, a fost salvată în mod miraculos de un tânăr curier. Ulterior, a fost transportată la cel mai apropiat spital.

Nguyen Ngoc Manh

Fetița de trei ani a căzut chiar în brațele tânărului

Este vorba de Nguyen Ngoc Manh, un curier în vârstă de 31 de ani. În momentul tragediei, eroul fetiței de trei ani, venise să livreze un colet unui client. Tânărul a mai adăugat că atunci când a văzut-o pe fetiță pe balustrada blocului, a ieșit repede din mașină și a mers să o salveze. Potrivit unor surse, în momentul căzăturii, victima s-a ales cu o fractură la o mână și la un picior. În acest moment, starea sa este una stabilă.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Angajații SMURD, manevră total interzisă! Au apărut noi imagini șocante cu femeia care a căzut de la etajul 6 în Constanța

„Stăteam în mașină și așteptam să livrez niște bunuri pentru un client din clădirea opusă când am auzit un copil țipând. Imediat, am scos capul din mașină și am văzut o fetiță cățărată pe balustrada unui balcon. Am fugit din mașină imediat și m-am cățărat pe clădirea din apropiere. M-am urcat pe un acoperișul înalt de doi metri, pentru a găsi poziția cea mai potrivită pentru a o salva pe fată. Am încercat să îmi întind mâna cât de mult posibil ca să o pot prinde dacă ar fi căzut".

Citeste si: Imagini șocante! O mamă și-a aruncat copiii pe geam pentru a-i salva dintr-un incendiu

În cadrul unui interviu, Nguyen Ngoc Manh a dezvăluit că toată scena șocantă a durat un minut. „ Nu mi-a venit să cred că am salvat viața fetiței”. În urma impactului, tânărul erou a suferit și el o entorsă.