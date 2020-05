In articol:

O fetita nascuta cu doua guri a socat lumea medicala. Bebelusul a venit pe lume cu o malformatie rara: avea doua guri!

Pe unul dintre obraji, copila avea formata o a doua gura, cu buze, dinti si chiar si limba. Medicii au ramas fara cuvinte. Ulterior, in urma documentarii, s-a aflat ca in istorie s-au mai nascut 35 de astfel de persoane.

Citeste si: Catalin Maruta, intrebat daca Andra e insarcinata: "Suntem super fericiti"

Citeste si: O fetita de cinci luni a murit dupa ce mama i-a dat sa bea sange de broasca testoasa! Femeia voia s-o protejeze de coronavirus

Citeste si: Medicii i-au spus că se simte rău din cauza stresului dinaintea nunții. A descoperit că are, de fapt, cancer în stadiul 4. Ce simptome avea?

Cum arata fetita care s-a nascut cu doua guri

Cum au reactionat parintii cand au aflat cum arata fiica lor? "A fost un adevarat soc! Stiam ca are ceva pe fata. Mi s-a spus cand am facut o ecografie. Medicii erau convinsi ca ar fi vorba de un chist, nici vorba de o a doua gura", a declarat mama fetitei, o femeie normala din statul american Carolina de Nord.

Cazul fetitei cu doua guri a devenit rapid celebru nu doar in America, ci in toata lumea. Imagini si informatii despre malformatia micutei au fost publicate in revista medicala BMJ Case Reports. Medicii au notat in publicatia de specialitate ca bebelusul putea respira, manca si bea normal, ca orice alt copil.

Citeste si: Avea dureri mari si a mers la ginecolog! Incredibil ce a gasit medicul in burta femeii

Jurnalistii de la news.sky.com i-au urmarit cazul si au aflat ca fetita a fost operata cand a implinit sase luni. Din pacate, i-au fost afectati muschii si nervii fetei si, odata cu indepartarea celei de-a doua guri, micuta nu-si mai poate misca jumatatea dreapta a buzei inferioare.