Imagini șocante! Un puternic cutremur a avut loc în Grecia! Seismul a avut 6,7 grade pe scara Richter

Un cutremur puternic a avut loc vineri, 30 octombrie, în insulele Grecești. Cutremurul a înregistrat magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 30 de kilometri. De asemenea, au fost afecatate mai multe orașe atât din Grecia, cât și din Turcia.

Vineri, 30 octombrie, a avut loc un seism puternic în Insulele Dodecaneze, Grecia, la granița cu Turcia. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), a transmis că seismul a avut o magnitudine de 6,7 pe scara Richter și s-a produs la 30 de kilometri adâncime. În plus, din primele date, ora exactă a producerii sesimului este 13:51:24 (aceasta oră reprezentând ora locală a României). Până la momentul actual 3 persoane au fost rănite, iar numărul clădirilor prăbușite din Izmir se apropie de 20.

De asemenea, cutremurul a fost resimțit în apropierea următoarelor orașe: 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athena, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak.

Mai multe zone din Turcia sunt afectate, iar principalele orașe vizibil afectate sunt anume Izmir și Manisa. În Izmir, au fost raportate, până la momentul actual, pagube însemnate.

BREAKING - Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5