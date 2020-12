Imagini șocante! Zeci de tinere, mutilate de un medic estetician fals și iubitul proxenet

Cel puțin 50 de femei au fost mutilate de un medic estetician fals și iubitul proxenet. Victimele cer dreptate!

Loghin Svetlana este numele medicului care pretindea că este estetician și ar fi mutilat mai bine de 50 de femei. Femeia avea mai multe cabinete, atât în București cât și în județul Constanța, semn că afacerea îi mergea ca pe toate. Fetele care au ajuns pe mâna ei au trecut prin chinuri groaznice, atât în timpul intervențiilor, cât și după ce ajungeau acasă. Svetlana le promitea clientelor sale un rezultat ca al vedetelor de la Hollywood, însă victimele s-au ales cu semne dureroasă.

„Eram interesată de mărire buze cu acid și plus fire de contur. Când am fost la dânsa la cabinet mi-a deschis un domn ușa, într-o scară de bloc, un cabinet stomatologic, ceva de genul. A zis că nu este dureros, că facem anestezie, dar a fost o durere de nu vă spun!”, a mărturisit o victimă. (Citeste si: Primul polițist care a ajuns la locul accidentului mortal al lui Marius Rădoi, a fost chiar tatăl său. Cristian Rădoi a fost cel care și-a scos fiul din autoturismul distrus)

Medicul Loghin Svetlana a pus în pericol viața a zeci de tinere. Ele s-au unit pe un grup de Facebook, în care avertizează și alte fete să nu cadă în aceeași capcană. O tânără a povestit că a cheltuit peste 1.400 de lei pentru o intervenție la pleoapa superioară, iar rezultatul a fost deplorabil. „M-am trezit cu ochiul umflat. Am apăsat puțin pe gâlma formată acolo, se simțea tare. I-am spus că ochiul mi s-a umflat, că am apăsat într-o seară pe el și mi-a ieșit un lichid galben. Doamna doctor Lana mi-a spus că igiena a fost precară. Dar eu am făcut tot ce mi-a indicat ea după intervenție”, a declarat pacienta.

Cel puțin 50 de femei au fost mutilate de mâinile medicului estetician fals[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Loghin Svetlana, ajutată de iubitul ei proxenet! Cei doi înșelau tinerele împreună

Loghin Svetlana nu era singură în această afacere diabolică. Ea ar fi fost ajutată de iubitul ei, un cunoscut proxenet. Eugen Mihai Mereuță a fost condamnat în trecut și a fost eliberat condiționat. Bărbatul era, de fapt, asistentul de la cabinet, care le însoțea pe fete în sala de operație. El ținea legătura prin mesaje cu victimele, care acuzau dureri groaznice.

Eugen Mihai Mereuță, un proxenet renumit [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Pacient: Cât o să rămân cu găurile astea? Sunt oribile plus că s-au și lăsat...

Asistent: V-a explicat atunci doamna doctor! 10, 15 zile...

Pacient: Și găurile alea din față cum se duc dacă eu am nod?

Asistent: Stai liniștita! Sunt fire biodegradabile, se topesc singure, li se spunea victimelor.

Cei doi se vor prezenta în fața instanței, unde vor da explicații pentru chinurile în care zeci de fete au trecut din cauza lor.

„În această dimineață, polițiștii Capitalei, serviciul de investigații criminale a pus in aplicare trei mandate de percheziție, două în municipiul București și unul în județul Constanța într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și exercitarea unei profesii fără drept”, informează poliția (...) Din cercetări a reieșit presupunerea rezonabilă că o femeie ar fi pretins că este medic și sprijinită de alte persoane ar fi închiriat mai multe locații de tip cabinet unde ar fi practicat mai multe proceduri de microchirurgie plastică”, a declarat Ciprian Românescu, purtător de cuvâbt al Poliției Capitalei.