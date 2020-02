Un avion cu 177 de pasageri s-a prăbușit pe un aeroport din Turcia

Mai multe videoclipuri care circulă în online arată cum un avion plin cu pasageri s-a prăbușit și s-a rupt în trei bucăți, după ce a derapat de pe pista din aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul.

În imaginile prezentate se poate observa cum pasagerii sunt evacuați. Internauții care au văzut imaginile cu avionul prăbușit, apărute pe Twitter, nu au întârziat să reacționeze. Unul dintre ei a fost complet uimit de impactul prăbușirii: ”Este un miracol dacă nu sunt victime”. Majoritatea au postat mesaje prin care se roagă pentru pasagerii din avion și speră că nu există victime.

UPDATE: Pegasus airlines jet broke into 3 pieces after skidding off runway at #Istanbul’s Sabiha Gokcen Airport. #Turkey's transport minister says none of the 177 passengers on board were killed – local media pic.twitter.com/gX3OQW2Nqh