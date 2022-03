Imagini tulburătoare cu refugiații pe care i-a găzduit Ștefan Mandachi! Afaceristul nu și-a imaginat că va trăi așa ceva: ”Suntem foarte speriați”

In articol:

În urmă cu 16 zile, Vladimir Putin ataca din neant Ucraina, făcând ca milioane de ucraineni, până astăzi, să își părăsească țara.

Multe familii s-au destrămat, bărbații rămând să lupte pentru Ucraina, în timp ce bătrâinii, femeile și copiii au trecut granița cum au putut.

În spirijinul acestora, deși nu se gândea vreodată că va ajunge într-o asemenea situație, a sărit Ștefan Mandachi.

Citeste si: Ştefan Mandachi vrea să construiască o şcoală pentru copiii sărmani din Africa

Copii refugiați [Sursa foto: Captura video]

Detalii emoționante din ”tabăra de refugiați” a lui Mandachi

Inițial, afaceristul din Moldova a oferit ajutor pentru trei familii, însă când a văzut ce se întâmplă la granițele cu Ucraina, și-a pus întreaga afacere, hotelurile și restaurantele, la bătaie.

Citeste si: Fiica lui Vladimir Putin și soțul ei, au fost expulzați din Olanda. Unde locuiesc acum..- bzi.ro

Cei care făceau deja parte din echipa sa s-au alăturat și ei inițiativei moldoveanului de 35 de ani, însă nu a fost de ajuns. Chiar dacă la început au crezut că vor face față crizei refugiaților, în momentul în care au ajuns câteva mii de ucraineni în hotelurile sale, Ștefan Mandachi și-a dat seama că are nevoie de o echipă extinsă.

Astfel că, spune Mandachi, doar cu ajutor voluntarilor, care au ajuns să muncească cu schimbul, poate ține de 16 zile ”tabară refugiaților” în picioare, oferind cazare, mâncare și transport spre alte țări în mod gratuit.

”Eu nu mă gândeam că o să înceapă războiul. Dar am zis că dacă va fi, o să oferim totul. Nu m-am mai confruntat niciodată cu o situație similară. În hotelul nostru au prioritate mamele cu copii, bătrânii și animalele. Oferim mâncare gratuită tuturor celor care vin cu un buletin de Ucraina, în lanțul meu de restaurante din mai multe județe. Au dormit până acum vreo trei mii de refugiați, am reușit să transportăm în străinătate în jur de 7-8 mii de persoane. Tot ceea ce am făcut, am făcut cu voluntari și echipa mea din hotel și de la restaurant. Fără voluntari, fără copiii veniți din Cernăuți, nu puteam ține această tabăra de refugiați. Nu credeam că se poate face o echipă de un asemenea calibru, asta este o șansă de la Dumnezeu”, a spus Ștefan Mandachi în emisiunea ”Fiță cu Adiță”.

Pentru că s-a speculat foarte mult pe seama faptelor sale de ajutorare, Ștefan Mandachi spune că a refuzat orice troc. Tot ce a făcut s-a produs din finanțe proprii.

”Eu nu m-am gândit să fac un troc, nu trebuie să iau de la alții ca să dau la unii. Am suficienți bani ca să fac asta cu mare pasiune, îmi dă satisfacție. Nicio insulă exotică, nicio mașină nu poate compensa spiritual ce am făcut noi aici”, a mai adăugat afaceristul.

De cealaltă parte, în rândul ucrainenilor, deși acum sunt la adăpost, panica este încă instalata. Adolescenții spun că nu s-ar fi gândit niciodată că vor trăi vremuri precum ale bunicilor, în timp ce femeile care au fugit din calea armatei ruse, doar alături de copii, lăsâsndu-și soții în urmă, se declară impresionate de ajutorul primit din partea românilor. Mențin legătura cu cei rămași în Ucraina și speră ca într-o bună zi să se reunească, în pace, la ei acasă.

Citeste si: Ștefan Mandachi a donat laptopuri copiilor sărmani! Povestea unei fetițe care și-a pierdut mama în urmă cu doar o lună l-a dărâmat: „A bufnit-o plânsul! Nu am știut cum să reacționez”

”Nu m-am gândit că-n 2022 va fi posibil așa ceva și că eu la 16 ani am să trec prin ce au trecut bunicii și străbunicii mei”, a spus Irina, voluntar-translator la doar 16 ani.

”Suntem foarte speriați, soțul a rămas să lupte pentru Ucraina. E ok, suntem foarte mulțumiți, nu ne așteptam la așa ceva”, a mărutirist o ucraineacă, mamă a doi copii.