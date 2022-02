Imaginile care fac înconjurul internetului! Vladimir Putin, gest surprinzător făcut la ceremonia de deschidere Jocurilor Olimpice de Iarnă

In articol:

Vladimir Putin a „tras obloanele” pentru câteva secunde în timp ce sportivii Ucrainei defilau pe imnul țării lor în Stadionul Național din Beijing.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd

Sportivii ucraineni au fluturat mândri steagul sub ochii, închiși pentru câteva clipe, ai lui Putin cu trupele rusești la granița de acasă. Episodul ceremoniei de deschidere a fost unul extrem de urmărit de întreaga planetă, și mai ales de amatorii de povești cum numai Kremlinul poate să scrie.

Când una dintre camerele de pe stadion s-a îndreptat către loja lui Putin, acesta părea adormit, dar s-a trezit rapid, de parcă ar fi știut că este privit. Ceea ce este de înțeles, având în vedere cei aproape 100.000 de soldați ruși cantonați la granița cu Ucraina și teama continuă de invazie.

Deși mulți lideri de stat din Occident au ales să nu participe la Jocurile Olimpice de iarnă din Beijing, președintele chinez Xi Jingping și Vladimir Putin se folosesc de această ocazie ca să arate relațiile bune dintre țările lor.

Vladimir Putin meets Xi Jinping ahead of the #Beijing2022 Winter Olympics and announces Russia’s new deal to supply China with 10 billion cubic meters of natural gas from its Far East https://t.co/ZbkN3Dvmn2 pic.twitter.com/iR8PrNB2Ww