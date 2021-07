Imaginile care vor face toate divele invidioase! Dana Săvuică face SENZAȚIE pe plajă la 51 de ani, în costum de baie

Dana Săvuică face SENZAȚIE pe plajă la 51 de ani, în costum de baie [Sursa foto: Imagini paparazzi ] 13:38, iul 31, 2021 Autor: Ioana Stan

Într-un costum de baie care îi acoperă perfect sânii și formele atât cât trebuie, Dana Săvuică a fost surprinsă într-o zi normală din viața ei, la mare.

Dana Săvuică, senzuală și când mănâncă porumb fiert

Dana Săvuică rămâne una dintre cele mai sexy femei din România, care are grijă să arate impecabil și la 51 de ani. Fostul fotomodel și-a luat prietenele și au plecat ca fetele la mare, pe litoralul românesc. Deși în ultimii ani, Dana Săvuică obișnuiește să călătorească mult, vara aceasta a vrut să bifeze și stațiunile din țară.

Paparazzi wowbiz, vigilenți ca întotdeauna, au surprins-o pe Dana Săvuică în ipostaze sexy la plajă. Atentă cu pielea sa, ea își dă cu protecție solară, însă felul în care o face stârnește imaginația oricărui bărbat.

Frumusețea cu pofte bune se ține! Nu e o zicală populară, dar pare să i se aplice fostului fotomodel, căci pe plajă nu se poate abține de la porumb fiert. În imaginile surprinse de paparazzi, Dana Săvuică scoate imediat banii din geantă când vede un vânzător ambulant și își cumpără porumb, pe care îl savurează în taină pe sezlong.

Dana Săvuică ar putea fi fotomodel și la 51 de ani

Fostul fotomodel își permite să mănânce aproape orice, pentru că duce un stil de viață sănătos, cu mult sport. În urmă cu un an povestea care este secretul său pentru a se menține în formă și a arăta atât de bine.

“Înainte de vacanța din Grecia, cu 7 zile înainte am făcut un tratament detox cu suplimente fitoproteice, care garantau minim 3 kg în minus.

Am slăbit cu acest tratament și am aplicat pe zonele cu țesut adipos niște creme bio din plante și rădăcini, care au efectul de a topi grăsimea. Acum beau un ceai bio din plante și rădăcini, care are efectul de sațietate, detoxifică și arde grăsimea. Este un produs românesc, 100% bio. În fiecare zi fac mișcare cu bicicleta, plimb câinele, fac exerciții cu cercul (holahoop) deci încerc să evit instalarea sedentarismului. Sunt foarte ocupată și stau mult la laptop sau pe telefon, așa că ăsta este un dezavantaj pe care îl mai acopăr cu anumite terapii și tratamente naturiste. Anul trecut mi-am refăcut silueta făcând criolipoliză și împachetări cu alge. Testez tot timpul noi proceduri și fac recomandările doar dacă văd că funcționează la mine”, a declarat Dana Săvuică potrivit csid.ro.