Imaginile dezolării! Au rămas doar scările din casa părintească a Corneliei Catanga! Cine a pus la pământ singura avere a reginei muzicii lătuărești? EXCLUSIV

Cornelia Catanga s-a născut într-un sătuc ascuns în munții Buzăului, pe nume Zeletin. Localitatea este una mică, mai numără astăzi vreo 20 de case, iar majoritatea celor care locuiau aici s-au mutat prin alte părți.

Vecinii spun că fratele Catangăi a demolat casa

Deși era legată de aceste locuri, C atanga n-a mai avut ocazia să le vadă în ultimii ani din viață.

"Sunt dintr-un sătuc, cu numele de Zeletin, un sat numai de lăutari romi şi moştenesc glasul şi cîntecul din bunici şi străbunici. Imaginaţi-vă, numai, în ce familie am venit eu pe lume: bunica mea a cantat la vioară pînă la 80 de ani, mama mea- Dumnezeu s-o odihnească!- cânta la acordeon şi bătea şi tobele ca nimeni altcineva, sora mamei mele, la fel, cînta la acordeon, fratele mamei cînta la acordeon şi la vioară, bunicul şi străbunicul meu cântau la ţambal. Aşa că totul în jurul meu, înainte de cuvinte, era numai muzică. Am început să cant de pe la şase ani, cu acordeonul, deşi pe mine mă fascina ţambalul şi am rămas şi acum cu această nostalgie”, a povestit Cornelia Catanga, cu câțiva ani înainte să moară.

Doar scările au mai rămas din casa Corneliei Catanga

Casa părintească, în care s-a născut și a copilărit interpreta, nu mai există astăzi. Conform vecinilor, Catanga nu s-a arătat interesată de moștenirea de la părinții ei, iar aceasta a rămas în grija fratelui ei. Cu câțiva ani în urmă, fratele Catangăi a demolat casa, din care acum au rămas doar niște trepte în fața porții.

”Păi n-avea de ce să mai treacă pe aici, e şi tare departe...Casa părintească, după ce s-au prăpădit părinţii, i-a rămas fratelui Corneliei, care a dărâmat-o. Au mai rămas din ea doar treptele de la poartă! Cornelia a fost foarte legată de aceste locuri, dar cu programul de cântat şi cu necazurile ei cu sănătatea nu prea mai avea cum să se repeadă pe aici! Cornelia era pâinea lui Dumnezeu, vă spunem noi, rar să fie om cu suflet mai bun!”, au povestit vecinii Corneliei Catanga pentru WOWbiz.ro.

Catanga: ”Eu nu am vândut casa părintească, am dat-o unor tineri și n-au avut grijă”

Cornelia Catanga a vorbit, acum 3 ani, despre casa părintească de care încă era legată. Ea spunea atunci că imobilul s-a degradat pentru că cei care au locuit acolo nu au avut grijă de el.

Asta a mai rămas din casa parintească a Corneliei Catanga

„Casa părintească, cum să spun… eu nu am vândut-o. Am dat-o la nişte tineri care aveau copii, le-am dat-o să stea în ea că ştii cum e, casa nelocuită nu e ok. Aceşti tineri au plecat în străinătate şi normal, dacă nu investeşti într-o casă, normal, cade casa. Era o casă bătrânească, era o casă de la bunica mea, de la mama mamei mele. A fost afectată strict de vreme, de trecerea anilor… Da, pentru că eu am dat-o în grija cuiva că nu aveau casă, aveau patru copii, oamenii au plecat în străinătate şi nu au mai avut nici ei grijă de ea şi pur şi simplu s-a dărâmat”, a mai spus Cornelia Catanga.