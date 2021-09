In articol:

iMapp Bucharest 2021. Vezi când are loc cel mai mare concurs de video mapping, organizat de Primăria Capitalei, prin CREART.

iMapp Bucharest 2021

iMapp Bucharest 2021 va avea loc la București, în Piața Constituției, sâmbătă, 18 septembrie 2021. Intrarea la eveniment este liberă, iar accesul se face de la ora 17:00.

iMapp Bucharest 2021 este, de fapt, un concurs de video mapping la nivel internațional, organizat de Primăria Municipiului București, prin CREART.

Participanții iMapp Bucharest 2021 vin de prin diferite părți ale lumii, ca să își proiecteze lucrările e video mapping pe fațada Palatului Parlamentului.

iMapp Bucharest 2021. Când are loc și cine cântă în deschiderea evenimentului

Cine cântă la iMapp Bucharest 2021

În deschiderea concursului iMapp Bucharest 2021, va cânta trupa SUBCARPAȚI, cea mai mare grupare muzicală independentă din România, care s-a născut în anul 2010, la inițitiva lui Bean MC, fiind compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor.

Din 2009 până în prezent, formația Subcarpați a lansat 7 materiale discografice prin care a cucerit inimi, reinterpretând folclorul în manieră proprie și aducând în prim-plan ideea că este important să ne conectăm la originile noastre, se arată în comunicatul transmis de pmb.ro.

La iMapp Bucharest, pe 18 septembrie, în Piața Constituției, bucureștenii și turiștii vor sărbători viața artistică a orașului.

Cum se face accesul la iMapp Bucharest 2021

În conformitate cu legislația în vigoare, accesul la evenimentul iMapp Bucharest 2021 este permis persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Cine concurează la iMapp Bucharest 2021

A VII-a ediție a evenimentului iMapp Bucharest, câștigător al categoriei „AV IN ACTION” la Premiile AV AWARDS din Londra 2020, celebrează modul în care oamenii își reiau treptat viața, tema concursului de video mapping – ”THE SHOW MUST GO ON” – prezentând domenii de impact în societatea contemporană (arta, muzica, sportul, educația și turismul), care au capacitatea de a se reinventa și de a asigura efervescența și dinamismul unei vieți care ne-a lipsit tuturor atât de mult.

Printr-un parteneriat cu cinci dintre cele mai importante festivaluri internaționale de video mapping din lume, iMapp Bucharest va reuni, în Capitală, cei mai buni artiști de video mapping, câștigători ai evenimentelor partenere, care vor reinterpreta fațada Palatului Parlamentului prin lucrări artistice care utilizează lumina, tehnologia și muzica pentru a reda viziunea proprie asupra temei: Borealis- a festival of light (S.U.A.) – câștigător FLIGHTGRAF, Genius Loci Weimar (Germania) – câștigător JONAS DENZEL, Kyiv Lights Festival (Ucraina) – câștigător FABIO VOLPI (a.k.a. Dies_), 1minute projection mapping competition (Japonia) – câștigător Li Cheng, Zsolnay Light Festival (Ungaria) – câștigător Ricardo Silveira Cançado. Celor cinci echipe li se va alătura în competiție câștigătorul Premiului Juriului din cadrul ediției iMapp Bucharest 2019 – Michele Pusceddu.

Sursa: imapp.ro