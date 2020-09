Imbogateste-te lucrand de acasa in aceste domenii!

In articol:

Visul oricarui angajat care nu este multumit de locul sau de munca este probabil ca intr-o buna zi sa-si dea demisia si sa lucreze linistit de acasa, desigur pe mai multi bani. Poate ca suna usor fantezist, dar acest lucru este posibil. Categoric, va necesita putin curaj si probabil cateva sacrificii la inceput, dar exista cateva domenii in care poti lucra linistit de acasa si sa faci totusi o suma frumusica la finalul lunii. In timp, ai putea chiar sa te imbogatesti. Arunca o privire pe lista de mai jos si vezi daca ti se potriveste ceva.

Account Manager

Un job destul de complicat, mai ales din cauza presiunii care este pusa constat pe tine, dar poti totusi sa te relaxezi la gandul ca il poti practica linistit de acasa. Nu vei avea nevoie de anumite studii in prealabil, dar rabdarea si dedicarea pentru client vor fi absolut indispensabile. Ca Account Manager, treaba ta va fi sa rezolvi problemele pe care clientul le-ar putea avea si sa creezi constant diverse strategii pentru a-l tine fericit. Esti practic veriga lipsa dintre client si companie, deci abilitatile tale de comunicare trebuie sa fie absolut excelente. Responsabilitatile s-ar putea sa varieze destul de mult in functie de industrie, dar salariul va fi cu siguranta unul pe masura. Practic tu asiguri veniturile companiei.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

UX Designer

Mult mai mult decat un simplu designer, denumirea de UX venind de la User Experience, adica experienta utilizatorilor. Desigur, vei avea nevoie de ceva inzestrari artistice si de design, dar si de rabdare si o extrem de buna atentie la detalii. Treaba ta va consta in crearea interfetelor pentru o multitudine de aplicatii si produse de care publicul larg se va bucura. Tine minte ca aportul tau este unul esential, atat in faza de productie, cat si in cea de testare. O singura gresela care ti-a scapat ar putea degrada considerabil experienta utilizatorilor, de aceea este extrem de important sa fii o persoana relaxata si atenta. Salariul impresionant se va ocupa de linistea ta mentala. Poti lucra linistit de la domiciliu atata timp cat nu faci rabat de la calitate. Fericirea consumatorilor se va transforma intr-o rasplata implicita si explicita pentru tine.

Model de videochat

Diferita destul de tare de meseriile de mai sus, jobul de model de videochat te va solicita din cu totul alte puncte de vedere, dar salariul este cel putin apropiat daca nu mai mare decat in cazul domeniilor de mai sus. Industria de videochat este in continua dezvoltare si nu da semne ca va incetini prea curand. In functie de cat de dedicata esti, ai putea sa lucrezi relaxata din confortul propriei case si sa faci mii de dolari pe luna doar prin comunicarea in fata unei camere. Va fi nevoie sa te reinventezi constant si sa dezvolti diferite strategii de captare si recaptare a atentiei utilizatorilor tai, dar la finalul lunii vei descoperi ca totul a meritat. Vei putea face videochat de acasa in colaborare cu o multitudine de studiouri, dar noi te sfatuim sa-l alegi pe cel care-ti va oferi si training de calitate, evolutia constanta in acest domeniu fiind absolut indispensabila.

Acestea sunt doar cateva din domeniile in care ai putea face cariera si in acelasi timp sa te bucuri de confortul propriei locuinte. Facute cum trebuie, aceste meserii ar putea sa-ti aduca un profit fabulos mult mai repede decat ai putea crede in acest moment! Noi iti spunem doar ca merita sa incerci.