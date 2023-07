”Îmi cer scuze” Ce gest a făcut Anna Lesko în vacanță față de o fetiță care plângea isteric lângă ea. Fiul vedetei a rămas șocat de întreaga situație

In articol:

Anna Lesko este artistă și mamă cu normă întreagă, căci are singură grijă de băiatul ei. Copilul este marea sa preocupare, astfel că timpul pe care i-l dedică acestuia este important și de calitate.

Lucru care se observă cu ușurință și din exterior, spune vedeta, căci recent i-a fost confirmat faptul că relația dintre ea și Adam este una cum rar se găsește.

Citește și: Anna Lesko a încins Instagramul! Imaginea care i-a făcut pe fani să reacționeze imediat: „Toată ziua ți-aș face complimente”

Ce gest a făcut Anna Lesko în vacanță față de o fetiță care plângea isteric lângă ea [Sursa foto: Facebook ]

Anna Lesko, o mamă implicată în buna creștere a fiului ei

Activă fiind în mediul online și întoarsă recent dintr-o vacanță petrecută cu Adam, Anna Lesko a ținut să împărtășească cu admiratorii ei un moment mamă-fiu, dar și să prezinte o imagine de ansamblu a unei familii care, din punctul ei de vedere, este departe de a fi perfectă atunci când vine vorba de relaționarea dintre părinți și copii.

Fiind într-un resort, cântăreață mărturisește că, deși copilul ei era liniștit și chiar voia să se odihnească, familia de lângă ei se afla la polul opus: copiii se certau, se loveau și țipau neîncetat, la fel cum au făcut, în cele din urmă, și părinții.

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

Ceea ce a făcut-o pe vedetă să reacționeze imediat, din dorința de a-și proteja copilul, rămas șocat de cele văzute și auzite lângă el, dar și pentru a îi ajuta pe ceilalți.

Citește și: Ce i-a spus Anna Lesko fiului ei, după ce micuțul i-a cerut un frățior: „I-am explicat”. Artista a vorbit sincer despre o a doua sarcină

A intervenit, a calmat situația, a liniștit copiii de lângă ea, și-a adormit băiatul în vârstă de 9 ani și spune că ceea ce s-a întâmplat acolo e clar dovada unei imposibilități de a gestiona corect și sănătos felul în care copiii se comportă în societate, dar și cu ceilalți din familie.

”M-a întrebat o mămică în avion auzind o discuție între mine și Adam-"Cum de este atât de înțelegător?!" Mi-a venit mănușă această întrebare pentru că eu îl educ pe Adam, acasă nu în public. De curând, ne-am întors dintr-o superbă vacanță, într-un loc minunat, predestinat familiilor cu copii. Mi-a fost dat să observ un fenomen aproape zilnic, cum părinții, nu reușeau să gestioneze relația cu copiii săi, fără scandal, țipete, urlete, pedepse în public. Într-o zi la plajă, o fetiță nu se oprea din lovit pe unul din frații săi, cu ce avea la îndemână. Mama îl dădea cu crema pe cel mare iar tată stătea cu ochii în telefon lângă fetiță isterică. Timp de 15 minute fetiță a țipat la toți. Apoi mama a început să țipe la ea. A intervenit și tată la fel țipând. Apoi frații țipau între ei și tot așa. Adam se uită șocat la această scenă. Cum nu am putut să mai stau deoparte, mi-am permis să mă apropii de fetiță nervoasă. Am luat-o de mânuța și i-am pupat-o. Fetiță s-a oprit brusc din isterie. Avea ochișorii roșii și umflați de la atâta plâns. Am mângâiat-o pe umeri și am strâns-o de mânuța spunându-i că este foarte frumoasă iar codițele ei sunt împletite fabulos. Am rugat-o să nu mai fie supărată și să-l lase pe Adam să doarmă un pic fiind foarte obosit după câteva ore de tobogane și bălăceala. Fetiță sughița și se uită la mine uimită în timp ce ii vorbeam calm și drăgăstos. M-am întors la Adam. Fetiță nu a mai țipat și la scurt timp a adormit”, a scris Anna Lesko, pe contul ei de Facebook.

Citește și: Anna Lesko și-a ascuns sarcina timp de 8 luni! De ce a recurs artista la acest gest: „Mi-a fost foarte frică”

Citeste si: „Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției.” Dana Roba și-a văzut fetițele pentru prima oară, de la teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023. Listele, disponibile pe Edu.ro. Scrie codul și vezi nota obținută la Bacalaureat- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Pe această cale, după ce a împărtășit totul cu cei din mediul online, Anna Lesko a ținut să își ceară scuze dacă a supărat pe cineva cu remarcile sale.

Vedeta a scos în evidență faptul că nu vrea să dea sfaturi de ”părințeală” ori de viață, căci ceea ce voia ea să spună, de fapt, este că relația sa cu Adam este atât de bună, căci are la baza reguli clare, care nu permit să se întâmple între ei ce tocmai au văzut la alții.

Copilul ei, spune vedeta, a fost învățat de mic că orice interacțiune ori deplasare trebuie să fie civilizată, că negocierea, înțelegerea reciprocă, nevoile fiecăruia sunt importante și comportamentul spune totul despre un om și tot el este cel care te face câștigător sau pierzător.

”Eu întotdeauna am considerat că este important și de datoria mea să port discuții cu Adam înainte de orice tip de eveniment la care vom merge, implicit vacanțele. În plus, vacanțele pot fi obositoare și lucrurile pot scapă de sub control. Știind acest aspect, noi facem înțelegerile din timp, negociem și învățăm acasă să ne respectăm reciproc nevoile încât în public să ne comportăm civilizat unul cu celălalt. Nu vreau să sune a lecții de viață și îmi cer scuze preventiv dacă această istorisire a deranjat pe cineva. Nu această a fost intenția mea. Îmi doresc doar să ne înțelegem copiii și să îi creștem în armonie și iubire, începând de acasă. Astfel timpul petrecut în vacanțe va fi mult mai plăcut pentru toți”, a mai adăugat artista.