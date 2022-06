”Îmi cere corpul” Bianca Drăgușanu a spus ce face de cinci ani, în fiecare zi! Blondina nu poate renunța la asta

In articol:

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai iubite și îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc. Blondina are foarte mulți fani, drept dovadă stă chiar numărul de urmăritori de pe rețelele de socializare, care nu este deloc unul mic.

Admiratorii săi o urmăresc zilnic pe internet, iar vedeta îi răsplătește pe aceștia prin faptul că mereu îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin bune.

Blondina a avut mereu un trup de invidiat, iar doamnele și domnișoarele au fost totdeauna curioase să afle ce face aceasta pentru a arăta atât de bine. Așadar, cu ceva timp în urmă, Bianca Drăgușanu a povestit exact ce a făcut pentru a avea un corp frumos, dar și care este băutura pe care a descoperit-o în urmă cu cinci ani și la care nu poate renunța.

Bianca Drăgușanu: „Am ținut o dietă pe care am inventat-o singură”

Bianca Drăgușanu a povestit că, în urmă cu ceva timp, a slăbit 30 de kilograme în doar jumătate de an, prin intermediul unei diete pe care a inventat-o singură, însă aceasta a explicat că nu recomandă nimănui să facă

acest lucru, dat fiind faptul că după regimul strict, blondina s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Cu toate acestea, chiar și la momentul respectiv, diva nu sărea peste micul dejun, fapt la care nu a renunțat nici în ziua de azi.

„În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a declarat blondina.

Deși a trecut prin multe diete și a experimentat multe regimuri, în prezent, vedeta a explicat că este mult mai atentă la alimentație și se hrănește mult mai bine acum, deoarece este esențial acest lucru.

„Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi. Acum, dacă nu mănânc, nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești”, a continuat ea.

Băutura la care Bianca Drăgușanu nu poate renunța

Ei bine, de cinci ani, Bianca Drăgușanu spune că a descoperit cafeaua, iar de atunci nu poate renunța la aceasta, mai ales că este benefică pentru sănătatea sa, dat fiind faptul că are o tensiune destul de mică în unele momente, iar uneori se reglează datorită cafelei.

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța”, a precizat Bianca Drăgușanu.