”Îmi doresc” Irisha, pregătită să îmbrace rochia de mireasă. Ce spune fosta concurentă de la Bravo, ai stil despre alesul inimii sale

In articol:

Irisha s-a făcut remarcată publicului larg în urma participării în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”, acolo unde și-a format o mare comunitate de susținători.

După eliminarea din competiție, bruneta și-a continuat drumul presărat cu noroc în online, dar și în televiziune și spune că nu vrea să se oprească aici.

Citește și: Irisha se confruntă cu probleme de sănătate în vacanță: „Am frisoane și tot pachetul”

Irisha, pregătită să îmbrace rochia de mireasă [Sursa foto: Instagram]

Irisha, pregătită de nuntă, dar nu cu oricine

În cadrul unui interviu, vedeta spune că acum pe primul loc în viața sa sunt proiectele profesionale, care îi ocupă cam tot timpul și pentru care are nevoie de toată energia.

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si:- bzi.ro

Astfel că, dorind să urce pe scara succesului, Irisha mărturisește că, cel puțin deocamdată, nu a simțit să se apropie de niciun mascul și nici să își dorească să pornească în căutarea unei relații amoroase.

Mai mult decât atât, vedeta spune că a observat că atunci când nu se focusează pe partea personală a vieții, acela este momentul în care totul se aliniază și pe acest plan.

”Momentan sunt foarte focusată pe viața profesională, nu am simțit pe nimeni în mod deosebit. De când m-am focusat mai mult pe carieră parcă și lucrurile încep să se schimbe în sens bun, eu am observat că atunci când atrag foarte mult atenția și îmi canalizez energia pentru o relație, atunci parcă nu am suficientă energie pentru partea profesională, iar atunci am deliberat practic, prioritatea mea este viața profesională și atunci m-am bazat pe asta”, a spus Irisha , conform Spynews.

Citește și: Irisha a recunoscut totul. Marius Crăciun i-a făcut avansuri și a reușit să o cucerească: "Ce frumos ți-ar sta la mine în casă"

Și pentru că nu este momentul potrivit acum să se îndrăgostească, Irisha spune că nici la nuntă nu se gândește.

Își dorește să îmbrace rochia de mireasă, dar nu ține neapărat să facă acest pas. Astfel că va anunța dacă se va mărita, doar dacă în calea ei va apărea bărbatul ideal, la care visează de când se știe.

”Când o să mă mărit, o să anunț. Nu insist, doar dacă apare cineva deosebit în viața mea care mă completează frumos. Am avut atâtea editoriale în rochii de mireasă încât nu mai e ceva pentru mine super deosebit, evident că mă văd și îmi doresc la un moment dat, dar doar cu persoana potrivită. Nu mă complac în niciun caz”, a mai spus cântăreața.