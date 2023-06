”Îmi doresc o fetiță” Raluca Podea, pregătită să fie mamă din nou, dar și să îmbrace rochia de mireasă. Cum îl caracterizează pe norocosul care-i va deveni soț?

In articol:

Raluca Podea este mamă de băiat și una dintre divele pentru care vârsta este doar un număr, căci poate oricând concura cu tinerele de la concursurile de miss.

Vedeta are viața la care multe femei pot doar visa, dar spune că mereu este loc de mai bine, pe toate planurile.

Raluca Podea vrea să devină mamă de fată

Astfel că, recent, în cadrul unui interviu, artista a recunoscut care este una dintre marile ai dorințe actuale.

Raluca Podea spune că este bucuroasă că a devenit mamă pentru prima dată la doar 21 de ani, dar menționează că nu vrea să se oprească aici.

Blonda își mai dorește un copil și speră că în viitorul apropiat să aducă și o fetiță pe lume. Ea spune că se vede mamă iar, doar că vrea ca totul să se întâmple cât mai repede, astfel încât diferența dintre copii să nu fie foarte mare, iar ea să nu înainteze mult în vârstă.

”Da, bineînțeles (nr. își mai dorește un copil). Îmi doresc o fetiță, să îmi ducă frumusețea mai departe, așa se spune. O cunoștință de a mea mi-a spus că trebuie să înțeleg că e cazul să fac o fetiță, să-mi ducă frumusețea mai departe. Eu zic da, dar e ușor de făcut? Fetița trebuie să fie acum, că trece timpul. Diferența va fi foarte mare între copii și nu aș vrea. Nu vreau să fiu bătrână cu copil mic. Nu m-am gândit la un nume pentru fetiță, nu m-am dus cu gândul atât de departe”, a declarat Raluca Podea, conform Fanatik.

Și cum un copil are nevoie și de tată, Raluca Podea spune că este pregătită și de pasul cel mare. A mai fost căsătorită la 19 ani, dar nu a îmbrăcat rochia de mireasă, așa că acum așteaptă cu nerăbdare să vină acest moment.

”Da, clar (nr. ar vrea să îmbrace rochia de mireasă). Păi eu nu am fost mireasă, am făcut doar cununia civilă, cununia religioasă nu am făcut-o. Deci clar, mi-aș dori să fiu mireasă”, a mai spus vedeta.

Însă, subliniază ea, nu va face pasul acesta cu oricine. Vedeta știe clar ce fel de bărbat își dorește să aibă aproape și nu se va mulțumi cu mai puțin. Astfel, portretul masculului perfect arată un bărbat potent financiar, sincer, fidel și foarte muncitor.

De asemenea, cel care o va duce la altar pe Podea nu trebuie să facă parte din categoria bărbaților care cuceresc doar prin aparențe.

”În primul rând să fie sincer. Să fie fidel, să fie muncitor. În ziua de astăzi, am văzut cu toții că bărbații nu prea mai muncesc. Este foarte important ca bărbatul să muncească. Vreau să fie la același nivel cu mine, că nu aș putea niciodată să fiu cu un bărbat sub nivelul meu. Deși am făcut această greșeală în trecut, nu o voi mai face… Nu îmi plac bărbații care sunt extravaganți sau care vor să pară ceea ce nu sunt”, a concluzionat Raluca Podea.