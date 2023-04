„Îmi doresc să fim bine” Armin Nicoară și Claudia Puican, pe mâinile medicilor din Paris. Ce s-a întâmplat cu cei doi artiști

In articol:

În urmă cu o zi, Armin Nicoară a postat o fotografie pe rețelele de socializare, care a îngrijorat fanii săi, deoarece a dezvăluit că se află internat într-un spital din Paris. Recent, artistul a dezvăluit că și Claudia Puican, partenera sa de viață, a fost alături de el și a explicat motivul pentru care au ales să meargă până în Franța la medic.

Armin Nicoară și Claudia Puican, împreună la spital

Cei doi artiști nu întâmpină probleme de sănătate, însă au hotărât să își facă câteva analize preventive pentru a depista orice posibilă problemă de sănătate încă de la debutul ei. Armin Nicoară a explicat că inițial planificaseră să meargă în Austria pentru aceste analize de rutină, dar au găsit în Franța medici mai specializați în boala de care instrumentistul suferă de la vârsta de 15 ani, diabet. Având în vedere că se apropie sezonul nunților, perioada în care cei doi vor avea un program aglomerat, este important ca toate rezultatele analizelor să fie pozitive.

„Am venit la Paris, stăm pentru o săptămână. Stăm pentru niște controale de rutină. Adică ne facem analizele și ce mai e de făcut, ca să fim în parametri normali. Îmi doresc să fim bine, mai ales că începe și sezonul (n.r.: de cântări, în vară), să nu cumva să fie vreo problemă. Noi trebuia să mergem în primă fază la AKH, în Austria. După aceea, am găsit, aici, în Franța, să fie mai ok, să fie doctori mai buni și pentru ce am eu nevoie cu diabet”, a declarat cântărețul de muzică de petrecere, potrivit Fanatik.

Cine le sunt alături artiștilor în această perioadă

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt norocoși să aibă sprijin în aceste momente, iar alături de ei sunt două persoane foarte dragi lor, care și-au luat angajamentul în fața divinității să fie mereu alături de ei, atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune.

Este vorba despre nașii lor, care le oferă ajutorul necesar și îi susțin moral.

„Am ales să venim aici că sunt și nașii noștri care ne ajută, să ne fie mai ușor”, a mai adăugat saxofonistul.

Claudia Puican și Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

