”Îmi e dor. Recunosc că uneori îmi lipsește” Ileana Sterp, mai sinceră ca niciodată! Ce se întâmplă în viața sa, de când a devenit mamă pentru a doua oară?! A vorbit pentru prima dată despre asta

Ileana Sterp este iubită și apreciată de mulți români, iar pe rețelele de socializare, tânăra are o mulțime de urmăritori, cu care păstrează frecvent legătura, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci sora lui Culiță Sterp le-a povestit urmăritorilor de pe rețeaua de socializare că de curând a mers la salonul său, acolo unde a vopsit-o pe cumnata sa.

Ei bine, tânăra s-a bucurat la maxim să facă din nou asta, căci de când a devenit mămică pentru a doua oară a pus pe pauză activitatea sa de hairstylist.

Ileana a recunoscut că îi lipsește salonul și îi este dor și de clientele sale, însă îi place foarte mult viața de mămică, așa că va mai aștepta până când va reveni la muncă.

„Bună ziua! Dacă vă vine să credeți, eu astăzi am fost la salon și am vopsit-o pe cumnata mea, nu am mai fost de foarte mult timp, îmi e dor într-adevăr, dar îmi place și viața de mamă și activitățile ăstea cu copiii, îmi plac și astea foarte mult, recunosc că uneori îmi lipsește salonul, îmi lipsesc clientele mele. Pentru cei care nu știu, eu de meserie sunt hairstylist, fac asta de când am terminat liceul, am făcut un curs la București, apoi am avut salon la Hațeg.” , a povestit Ileana Sterp, pe pagina personală de Instagram.

Ileana Sterp a recunoscut ce se întâmplă în familia sa, de când a născut

Cu ceva timp în urmă, Ileana Sterp a primit un mesaj pe rețelele de socializare, din partea unei fane, care a făcut-o să vorbească deschis despre ce se întâmplă, de fapt, în familia sa, de când a adus pe lume și cel de-al doilea copil.

Ei bine, internauta i-a transmis tinerei că este un exemplu pentru ea, iar Ileana Sterp i-a răspuns cu sinceritate acesteia, explicând că de când a venit pe lume și băiețelul său, aceasta este mai mult singură, asta pentru că soțul ei lucrează departe de casă, bărbatul fiind alături de ei doar duminica.

„De când am născut, am fost mai mult singură, soțul fiind acasă doar duminica. Nu e ușor, dar ceva, cineva îmi dă o putere inexplicabilă. Iar mesajele de acest gen mă emoționează tare. Comunitatea mea e cea mai faină comunitate! Vă mulțumesc din toată inima și vă sunt recunoscătoare”, a scris Ileana Sterp, pe pagina personală de Instagram.

Ileana Sterp și fiul ei, Damir [Sursa foto: Instagram]