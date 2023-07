”Îmi e rușine să zic” Cristina Belciu, destăinuirea la care nimeni nu se aștepta. Ce face fosta iubită a lui Cristian Boureanu? Puține dive ar recunoaște

In articol:

În urma relației pe care a avut-o cu Cristian Boureanu, Cristina Bleciu a devenit și mai cunoscută lumii mondene, asta deși frumusețea pe care o moștenit-o o scosese deja la rampă.

Iar acum vorbește public tocmai despre acest aspect: frumusețea! În cadrul unui interviu, bruneta a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă de zile mari.

Cristina Belciu, zero sacrificii pentru siluetă

Multe doamne și domnișoare ar dori să îi știe secretul și să îi calce pe urme, dar ea spune, surprinzător sau nu, că, de fapt, nu există vreun secret la mijloc sau vreun compromis.

Ba din contră, Belciu declară că este o fire gurmandă, iar asta se cam vede pe corpul ei, căci nu se încadrează la standardele impuse în modă.

Chiar și așa, ea mai vrea să pună câteva kilograme, căci recunoaște că nu se simte tocmai bine în pielea ei acum.

Vrea să ajungă la greutatea ideală pentru ea, care să o facă fericită și să se simtă în cea mai bună formă, iar asta înseamnă să treacă de 55 de kilograme.

”Mănânc destul de mult! Măsurile sunt pe măsură! Nu, chiar m-a ajutat Dumnezeu, sunt 89-64-89. Bine, mă îngraș, slăbesc… Eram la un moment dat foarte slabă și mi s-a spus să mai pun câteva kilograme. După, am pus prea multe pentru măsura S. Acum sunt S, dar vreau să fiu, din nou, M, atunci mă simțeam cel mai bine. Cred că, până la urmă, este despre cum ești tu cel mai OK cu tine. Vreau să mai pun 2-3 kilograme. Am 54 acum, pe la 56 sunt cea mai fericită. Dacă te uiți la campaniile mari, deja au început să introducă tot felul de corpuri. În primul rând, nu avem toate formatul pentru a fi slabe sau pentru a fi corpolente. Trebuie să te bucuri de cum ești, să îți îmbunătățești aspectul, să fii cea mai bună versiune a ta, plecând de la baza pe care o ai”, a declarat Cristina Belciu, conform Ego.ro.

Și pentru că a recunoscut că mănâncă destul de mult, deși asta, ar spune unii, nu se vede pe silueta sa, Cristina Belciu mai vine acum cu o mărturisire prin care uimește din nou, căci nu multe dive ar recunoaște una ca asta.

Vă vine sau nu să credeți, în meniul vedetei se află și pizza, burgerul, popcornul, pastele și chiar și pâinea. De la un lucru, însă, se abate cu sfințenie. Nu mănâncă, dar nu pentru a nu se îngrășa, ci pentru a avea grijă de sănătatea sa, prăjeli. Le evită, la fel cum face cu orice aliment care îi afectează starea de bine.

“Chiar nu fac (nr. sacrificii pentru siluetă)! Îmi e rușine să zic, nu fac niciun sacrificiu pe parte de alimentație. Doar nu mănânc prăjeli, lucruri care îți afectează sănătatea, cumva la asta sunt atentă. În rest, mănânc paste cu pâine, nu am nicio jenă. Cu toată clasa, dau cu pâinea prin sosul de paste. Asta mă face fericită”, a mai spus vedeta.