„Îmi este frică de reacțiile mele” Ce se întâmplă cu Sânziana Buruiană atunci când se enervează? Blondina a dat totul din casă

Sânziana Buruiană este prezentă pe micile ecrane de ani buni, iar încă de la primele sale apariții TV, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care au urmărit-o la orice pas, atât în cadrul emisiunilor de televiziune, cât și pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă, ținându-i pe fani la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Sânziana Buruiană a precizat că o calitate ce o definește, fără doar și poate, este calmitatea, însă de cele mai multe ori se întâmplă să mai fie scoasă din sărite, iar atunci are câteva reacții de care chiar și ea se teme.

„Eu sunt, de obicei, o persoană extrem de calmă. Cineva m-a văzut nervoasă foarte rar, o dată pe an mă enervez. Dar când mă enervez, iese jale! Deci mă enervez rău de tot pentru toată calmitatea pe care am avut-o în rest.

De aia chiar îmi este frică de reacțiile mele. Atunci chiar nu mai țin cont de nimic, având în vedere că nu sunt o persoană care îmi descarc nervii așa, în fiecare zi”, a declarat Sânziana, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

Sânziana Buruiană alăptează de șase ani, în fiecare zi

Sânziana Buruiană este tare mândră, asta pentru că a reușit să alăpteze timp de șase ani și jumătate. Concret, blondina a alăptat-o pe fiica sa cea mare până la vârsta de patru ani, iar apoi s-a născut și mezina familiei, pe care o alăptează și în prezent.

De asemenea, fosta asistentă TV a sfătuit toate mămicile să facă acest lucru, dacă au posibilitatea, mai ales că există numeroase beneficii pentru micuți.

”Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”, a declarat Sânziana Buruiană, în urmă cu ceva timp.

