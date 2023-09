„Îmi este teamă” Naba Salem, dată în judecată! Ce i s-a întâmplat fostei concurente de la „Puterea Dragostei”, după ce a avut o relație cu o femeie: „A început să mă terorizeze”

In articol:

Naba Salem a luat pe toată lumea prin surprindere, dezvăluind că în ultimele luni s-a aflat într-o relație cu o femeie. După ce s-au despărțit, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a fost dată în judecată de fosta iubită, care îi cere cadourile înapoi. Mai mult, vedeta acuză că este terorizată de femeia alături de care și-a petrecut câteva luni din viață.

În urmă cu câțiva ani, Naba Salem a mers la „Puterea Dragostei” pentru a-și căuta jumătatea. Din păcate, norocul nu i-a surâs, astfel că a părăsit tot singură competiția. De-a lungul timpului, bruneta a mai povestit că a trecut prin decepții în dragoste și se pare că, nici până în prezent, nu și-a putut găsi fericirea.

În ultimul timp, Naba Salem nu a mai apărut în lumina reflectoarelor și a ținut să păstreze discreția cu privire la viața ei sentimentală, până în prezent. Recent, s-a aflat paftul că fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a fost dată în judecată, apărând pe Portalul Instanțelor de Judecată ca pârâtă într-un proces care are ca obiect: „Pretenții 1000 euro”.

După ce acest lucru a ieșit la iveală, Naba Salem a recunoscut că a fost dată în judecată, dezvăluind că cea care a intentat acest proces este chiar fosta ei iubită, care vrea acum să își primească înapoi cadourile pe care i le-a făcut brunetei în timpul relației.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a mărturisit că a fost într-o relație cu o femeie, care însă s-a încheiat extrem de urât. Naba a povestit că, de când s-a despărțit de acea femeie, ea și familia ei au fost terorizați de persoana respectivă, care a apărut la ușa casei lor de câteva ori, fiind însoțită și de doi bărbați.

„După toate dezamăgirile, am încercat să am o relație cu o fată. Mi-a făcut cadouri, m-a ajutat, însă nu ne-am înțeles și am rupt legătura. Insista să fie doar ea în viața mea, era posesivă. După ce i-am dat block și am rugat-o să își vada de viața ei, a început să mă terorizeze. A venit la mine la ușă, voia să ne împăcăm. Era însoțită de doi bărbați. Am mesaje de la ei, în care confirmă că i-a luat cu ea, spunându-le că îmi este teamă de ea. Mi-a terorizat familia, m-a jignit, fratele meu are dovezi. Ea face drame, i-a spus fratelui meu că nu îi datorez nimic. M-a acționat în instanță pentru a mă intimida. Nu am rezistat, era prea posesivă, se certa cu mine pe motiv că vorbesc cu altcineva la telefon. Mi-a trimis poză când era la mine la ușă. Eram cu un prieten în casă și nu am deschis”, a povestit Naba Salem pentru Spynews.ro.

