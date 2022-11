”Îmi merge foarte bine” Din ce face bani Răzvan Botezatu de când nu mai este prezentator TV? Vedeta are un program foarte încărcat: ”Dacă nu muncești, n-ai nimic”

In articol:

Răzvan Botezatu este o vedetă cu ștate vechi în lumea mondenă de la noi. De când a apărut în lumina reflectoarelor, Bote a fost văzut în mai multe emisiuni TV. Ba chiar, mult timp, a făcut parte din cadrul unui matinal, ocupând rolul de prezentator.

Însă, toate acestea până la un punct, când Răzvan Botezatu a decis să se retragă din lumea televiziunii și să se axeze pe ceea ce înseamnă rețele sociale.

Citește și: Ce s-a întâmplat între Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu, după venirea Faimoasei de la Survivor România: „Tu mă bagi în umbră...”

Din ce face bani Răzvan Botezatu de când nu mai este prezentator TV [Sursa foto: Facebook]

Răzvan Botezatu muncește din greu pentru a trăi pe picior mare

Ei bine, după acest pas, dacă mulți credeau că Bote o duce mai rău ca înainte, se pare că adevărul este altul.

Fostul prezentator mărturisește că trăiește pe picior mare, nu-i lipsește nimic și poate să-și satisfacă orice moft, dar pentru toate acestea spune că și muncește pe măsură.

Acum vedeta postează zilnic pe toate rețelele de socializare, singur ocupându-se de tot ce înseamnă împachetarea și promovarea unor subiecte, iar asta îi ocupă foarte mult timp.

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: La 76 de ani, Saveta Bogdan are un nou iubit. Artista a fost înșelată de fostul soț cu 83 de femei. Cine este noul partener și cu ce se ocupă acesta- bzi.ro

Însă, deși muncește cât este ziua de lungă, fostul concurent al show-ului din Dominicană mărturisește că și ceea ce primește în schimb, și aici ne referim la bani, este pe măsura muncii sale.

Mai mult decât atât, bani frumoși capătă și de pe urma contractelor de imagine pe care le are și care se înmulțesc de la o zi la alta.

„Petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare, pentru că toate acestea se monetizează, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok. Muncesc foarte mult pentru că trebuie să gândesc niște lucruri, să am idei, trebuie să filmez, să montez, să găsesc cadre ok, lumină, haine…Petrec foarte multe ore să fac aceste lucruri, pentru că îmi aduc un beneficiu, acela fiind de ordin material.

Câștig bani din rețelele de socializare, nu numai din TikTok. Tot ce postez îmi este monetizat, plus reclamele care vin lunar, evenimentele la care sunt plătit. De curând am semnat și cu o agenție care îmi furnizează, lunar, mai multe contracte de imagine și merge foarte bine pe partea de online, mulțumesc lui Dumnezeu, am și site-ul meu”, a mai declarat Răzvan, scrie Fanatik.

Deși nu o duce deloc rău din punct de vedere financiar, Răzvan Botezatu recunoaște că a încercat să-și rotunjească veniturile și fără a depune efortul.

Citește și: Cucu de la Survivor și Răzvan Botezatu, replici acide pe internet: ”Am văzut că m-ai vorbit de rău...”. Cum l-a ironizat prietenul Ralucăi Dumitru pe fostul ”faimos”

Rezultatul? Vedeta mărturisește că, deși și-a încercat norocul la casele de pariuri, la păcănele ori chiar la Loto, mereu a ajuns la concluzia că el nu se va putea bucura niciodată de ceva pentru care nu a depus efort.

Este adevărat, a mai și câștigat, însă doar sume mici, ceea ce l-a motivat să muncească și mai mult, conștient fiind că-și va putea depăși condiția doar făcând ceea ce îi place, cu mult efort și multe sacrificii, lucru care mai târziu se va monetiza.

„Am jucat mereu la Loto sperând că voi câștiga bani, dar am ajuns la o concluzie: orice ban pe care l-am câștigat, l-am muncit din greu. A trebuit să strâng ban pe ban ca să realizez tot ce mi-am propus.

Am câștigat la Loto, dar sume foarte mici. În rest… Nu sunt adeptul pariurilor sportive, al păcănelelor și așa mai departe. Am mai băgat așa, o dată în viață, ca să-mi încerc norocul. Dar, dacă nu muncești, nu ai nimic”, a mai spus fostul prezentator.