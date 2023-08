„Îmi plesneau venele în cap” Delia a cedat și a căzut în genunchi, după ultimul concert susținut! Ce s-a întâmplat cu artista?! Imaginile cu care a îngrijorat pe toată lumea

In articol:

Se știe deja că artista are apariții surprinzătoare de fiecare dată, iar fanii abia așteaptă să o vadă. Și de data aceasta, Delia a făcut furori cu ținuta sa, pe care a purtat-o la unul dintre cele mai mari festivaluri de la noi din țară, Untold.

Delia: „ Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul”

Cu toate acestea, artista s-a confruntat cu o situație atipică, iar imediat după ce a coborât de pe scenă a simțit că se prăbușește.

În data de 5 august, Delia a susținut un program artistic la celebrul festival din Cluj. Vedeta a ales să poarte o ținută din latex și extrem de extravagantă. Ca de fiecare dată, artista a aruncat scena în aer și a făcut o atmosferă de zile mari. A dansat și a cântat cum a știut mai bine, însă ținuta a pus-o în mare dificultate.

Vestimentația aleasă de către îndrăgita cântăreață nu a fost tocmai una potrivită, având în vedere că la momentul acela erau 35 de grade în Cluj, o temperatură extrem de mare. Imediat cum a coborât de pe scenă, artista a simțit o stare de disconfort și aproape că a leșinat.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil.

Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.”, a mărturisit Delia pe Instagram.

De asemenea, cântăreața a mai precizat un detaliu care i-a îngrijorat pe fani. Chiar atunci când era pe scenă, i-au apărut niște vene la cap, care erau destul de vizibile și aproape să se spargă. Delia a menționat faptul că nu a știut despre acestea și a văzut detaliul atipic în fotografii.

„Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a mai spus Delia, pe Instagram.