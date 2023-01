"Îmi scrie mesaje deocheate". Anca Serea, la momentul dezvăluirilor. Cum reușesc ea și Adrian Sînă să păstreze flacăra aprinsă în relație | EXCLUSIV

In articol:

De mai bine de 10 ani, Anca Serea și Adrian Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar romantismul pare că este la ordinea zilei. Cei doi au fost adesea surprinși în ipostaze mai tandre așa că fanii sunt adesea curioși să afle care este secretul.

Anca Serea a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit care sunt cele mai romantice gesturi pe care le face soțul ei, dar și cum arată secretele unei relații fericite în viața lor.

Vedeta și artistul și-au unit destinele în 2015, însă sunt împreună de mai bine de 10 ani. Dacă multă lume ar crede că flacăra iubirii se stinge pe parcurs, cei doi sunt categoric exemplul că este ipoteza este falsă. Din contră, cu puțin efort iubirea se menține indiferent de vârstă și trecerea timpului.

Care sunt cele mai romantice gesturi făcute de Adrian Sînă

Anca Serea este categoric o femeie fericită. Frumoasa vedetă se bucură de o familie minunată și un soț care nu uită niciodată ce înseamnă să fii gentleman. Când vine vorba de gesturi romantice, prezentatoarea TV nici nu ar știi ce să aleagă mai repede, căci soțul ei i-a pregătit numeroase surprize romantice de-a lungul timpului.

"Noi încă ne mai comportăm ca doi copii așa, când suntem singuri în intimitatea noastră. Cred că în adâncul sufletului nostru toți suntem niște copii, mai mari sau mai mici. Gesturi de romantism face aproape zilnic. Îmi aduce flori, îmi scrie de mesaje deocheate", a dezvălui Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Cei doi soți încearcă să mențină mereu flacăra iubirii aprinsă fiind gata să își arate dragostea unul față de celălalt indiferent de moment.

"Noi încercăm să păstrăm, chiar și după mai bine de 11 ani de relație, flacăra aprinsă. Avem și momente mai grele, dar mare majoritate a momentelor noastre sunt momente foarte frumoase și ne arătăm dragostea indiferent de loc și de moment", a mai dezvăluit frumoasa brunetă.

Anca Serea și Adrian Sînă [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea, totul despre secretul unei căsnicii fericite

Multă lume s-a întrebat, însă WOWbiz.ro chiar a aflat care sunt secretele unei căsnicii fericite. Anca Serea ne-a mărturisit care sunt gesturile care mențin flacăra iubirii aprinsă. Vedeta este de părere că femeile sunt cele care dețin secretul și spune că acestea nu ar trebui să se neglijeze niciodată.

"Cred că depinde foarte mult ce înseamnă fericirea în cuplu. Pentru mine, care consider că am ajuns la o oarecare experiență de viață, cred că este foarte important să menții acel foc al pasiunii. Asta cred că este atribuția principală a femeii. Are și bărbatul o mare parte, dar cred că arma seducției este la femeie.

Într-un cuplu cu mai mulți copii, doamnele se mai culcă pe o ureche. Cred că un cuplu mai are nevoie și de timp alocat fiecărei persoane, dar sunt importante și escapadele de o zi sau două și foarte importante sunt și gesturile mărunte: un ceai adus la pat, o cafea", a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate.

Vedeta ne-a mărturisit că niciodată nu trebuie să uităm de respect și de toate celelalte lucruri ce conduc, într-un final, la o poveste de iubire de durată.

"Cred că sunt lucruri care dovedesc faptul că încă ții la persoana de lângă tine. Fără să mai punem la socoteală respectul și alte lucruri care sunt de la sine înțelese", a mai adăugat ea.

Anca Serea și Adrian Sînă [Sursa foto: Instagram]