„Îmi spuneau că pot să mor oricând”. O celebră dansatoare din România, la un pas să își piardă viața. Vedeta a trecut prin momente de coșmar și a fost salvată în ultimul moment!

O cunoscută dansatoare din România a trecut prin clipe grele pentru a-și salva viața. Vedeta a fost operată la ureche, după ani întregi de chin, după ce a fost refuzată din cauza complexității intervenției chirurgicale.

Femeia se simte bine acum și este recunoscătoare că este în viață.

Dansatoarea este una dintre cele mai cunoscute din showbiz-ul românesc și este mereu prezentă în videoclipurile celor mai mari interpreți de manele. Femeia este mereu cu zâmbetul pe buze și radiază de fericire, însă are un trecut foarte dificil, fiind trecută prin mâna a zeci de doctori pentru a-și salva viața.

Florentina, probleme cu urechea încă de la o vârstă fragedă

Pentru Florentina, calvarul a început la o vârstă foarte mică, pe vremea când avea doar 9 ani. La acea vreme a început să sesizeze mici probleme cu urechea stângă, a fost dusă de urgență la spital, însă câțiva ani mai târziu, la vârsta de 18 ani, situația s-a agravat, iar urechea a început să sângereze.

Medicii i-au recomandat să se opereze, însă dansatoarea a refuzat, încercând să se trateze doar din tratament.

Cu toate acestea, auzul blondinei începuse să se modifice și a mers la mai mulți medici pentru a încerca tratamente diferite, toate acestea pentru a nu ajunge la operație.

” Eu când am fost mică am tras curent la ureche și am tot umblat prin spitale, să mă tratez, pentru că făceam infecție, îmi curgea urechea continuu. La vârsta de 9 ani eram să mor din cauza asta, pentru că se inflamase foarte rău, a venit salvarea, m-a luat, am stat internată. Până la 17 ani, în mare parte, stăteam numai la spital. Îmi făceau tratamente pe venă, ca să trateze problema la ureche. La 18 ani m-am trezit că îmi curgea foarte mult sânge din ureche, m-am dus la spital, mi-au spus că am otită și că trebuie să mă operez. La vârsta aceea eram mică, mentalitatea mea era foarte diferită, mi-au spus că trebuie să mă radă, m-am panicat, am refuzat să mă operez atunci.”, a povestit Florentina, pentru Spynews.ro.

Florentina a rămas fără auz după operație

În luna martie a anului 2022, din nefericire pentru Florentina, au apărut adevăratele probleme. Medicii au atenționat-o că situația este foarte gravă și riscă să își piardă viață. Frica s-a instalat și dansatoarea a început să facă atacuri de panică, fiindu-i teamă pentru viața sa. Astfel, a început să caute cel mai bun medic pentru a o opera, însă ușile i-au fost inchise pe motiv că intervenția este una foarte complexă.

” Pe baza spuselor medicilor care refuzau să mă opereze și îmi spuneau toți că pot să mor oricând, eu am avut niște atacuri de panică. Frica de moarte a intervenit și făceam atacuri de panică. Vedeam că nu mă simt bine, nu mai mâncam, amețeam, grețuri, făceam atacuri de panică continuu. Mă lua cu leșin, simțeam că mor atunci pe loc. Mereu chemam salvarea acasă, dar nu aveau ce să îmi facă.”, a mai spus vedeta.

În cele din urmă, Florentina a găsit un doctor care a acceptat să o opereze. Intervenția a fost una foarte grea, însă a medicul a reușit să o finalizeze cu succes. Cu toate acestea, dansatoarea a mai primit o lovitură, pierzându-și auzul după operație.

” Nu mai aud, a trebuit să îmi pun aparat auditiv interior. El mi-a zis că o să se mai reducă din auz, am zis că nu e problemă, eu am crezut că se mai reduce puțin, nu să rămân de tot fără auz, mi-a dat cu virgulă puțin. Mi-a recidivat și m-am infectat iar, timp de patru luni m-am dus în fiecare lună la doctorul care m-a operat, să îmi aspire și să îmi cauterizeze.”, a mărturisit Florentina.

