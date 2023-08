„Îmi stă mult mai bine” Brigitte Pastramă și-a schimbat total înfățișarea! Lucrurile la care a renunțat vedeta, după ce s-a mutat în Dubai: „Nu mai știam cum arăt”

In articol:

Brigitte Pastramă este extrem de cunoscută pentru operațiile sale estetice și pentru intervențiile la care apela pentru a se menține tânără și frumoasă. Ei bine, de câteva luni bune, vedeta și familia ei s-au mutat în Dubai, acolo unde își construiesc o casă. La ceva timp după ce lucrările pentru noua ei locuință au început, Brigitte a luat o decizie cu care și-a uimit toți fanii de pe internet.

În urmă cu câteva zile, Brigitte Pastramă dezvăluia, pe rețelele de socializare, că și-a topit acidul hialuronic din buze. Aceasta nu este singura schimbare pe care vedeta a hotărât să o facă la aspectul ei fizic, de curând dezvăluind că a renunțat și la extensiile de păr și la genele false. Soția lui Florin Pastramă a uimit pe toată lumea, atunci când a povestit că a schimbat radical modul în care arată. În prezent, fosta parteneră a lui Ilie Năstase se declară extrem de mulțumită de aspectul ei fizic, mărturisind că toate lucrurile la care apela pentru a arăta mai bine, o făceau, de fapt, mai urâtă.

„Nu mai am timp nici să-mi fac unghiile, nu am timp nici de gene și nici de altceva. Extensiile le-am scos primele, deoarece am considerat că e cazul să mi se regenereze părul și am văzut că îmi stă bine fără ele. Pentru că eu de mult timp nu am mai trăit fără gene și extensii; nu mai știam cum arăt fără ele. Și apoi m-am gândit 'ia să văd cum îmi stă și fără acid în buze'. Și observ că îmi stă mult mai bine. Și, mă rog, mi-am dat seama că toate chestiile astea mă făceau mai urâtă, nu mai frumoasă. Cred că îmi stă mai bine fără aceste artificii”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Viva.ro.

Brigitte Pastramă a decis să renunțe la acidul hialuronic din buze [Sursa foto: Facebook]

Brigitte Pastramă a făcut publice primele imagini din casa ei

Brigitte și Florin Pastramă s-au stabilit de ceva timp în Dubai, hotărând să își cumpere propria lor locuință.

Lucrările la noua lor casă durează deja de aproximativ 6 luni, timp în care cei doi soți au fost extrem de ocupați cu renovările, pentru a se putea muta într-o perioadă cât mai scurtă. Recent, Brigitte Pastramă a postat pe internet câteva imagini din vila de lux în care ea și familia ei vor locui în viitor. Locuința de vis a soților Pastramă este o casă cu un etaj, situată extrem de aproape de Mall Dubai, iar Brigitte îi mulțumește Divinității pentru faptul că a reușit să ajungă până aproape de final cu renovările.

„Mulțumesc Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunea și îmi deschizi casa, după 6 luni de lacrimi”, a scris Brigitte Pastramă în postarea pe care a făcut-o pe rețelele de socializare.