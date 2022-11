"Îmi vine să bocesc și acum" Theo Rose a vorbit despre despărțirea de Alex Leonte. Cum s-a simțit când paparazzi au surprins-o cu Anghel Damian

In articol:

După despărțirea de Alex Leonte, Theo Rose a încercat să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor și să nu facă prea multe declarații despre noul ei iubit, Anghel Damian.

Recent, însă, în cadrul unui interviu pentru un post de radio, artista a dezvăluit cum a gestionat întreaga situație atunci când s-a aflat că nu mai formează un cuplu cu nepotul lui Nea Mărin.

Theo Rose: "Trebuia să râd, să dansez, și mie îmi venea să ies afară, să urlu"

Theo Rose a trecut prin momente extrem de dificile după ce s-a aflat că nu mai formează un cuplu cu Alex Leonte. Chiar dacă artista și nepotul lui Nea Mărin au vrut să păstreze discreția în privința despărțirii, tânăra a ajuns rapid ținta criticilor, după ce în presă au apărut mai multe imagini cu ea și Aghel Damian, în timp ce se sărutau.

Theo Rose recunoaște că pe de-o parte a fost relaxată în fața acuzațiilor de infidelitate pentru că știa adevărul, dar pe de altă parte s-a simțit

copleșită de întreaga situație:

Drept urmare, am avut și eu așa, o supărare, știi?(...) Dacă îți spun că abia apăruse articolul, a doua zi filmam spot publicitar. Eram slabă, chircită, trebuia să râd, să dansez, să mă maimuțăresc acolo, știi? Și mie îmi venea să ies afară, să urlu, să zbier, să ies de acolo cum o fi, numai să ies, să pot să mă descarc. Îmi vine să bocesc și acum. Nu cred că am devenit mai rezervată din cauza articolului, doar că îți iei așa, o marjă de eroare, trebuie să fii un pic mai atent.", a povestit Theo Rose, pentru profm.ro.

Theo Rose vrea să le dezvăluie fanilor adevăratul motiv al despărțirii de Alex Leonte

Pentru că a fost întrebată în nenumărate rânduri despre motivul care a dus la despărțirea de Alex Leonte, Theo Rose a decis să le dezvăluie celor de acasă de ce și-au spus adio ea și nepotul lui Nea Mărin. Artista a dezvăluit, însă, că s-a gândit la un mod inedit pentru a le povesti totul fanilor, căci a hotărât să facă un documentar: "Am zis: 'Bă, nici n-o să dovedesc care a fost adevărul!'. Bine, noi am declarat. Și eu, și Alex, a declarat până și el care a fost toată treaba, dar am zis: 'Băi, știi ce o să fac? O să las chestia asta până la un moment dat'.

Încep să lucrez la un documentar, o să dureze câțiva ani documentarul ăsta, îți dai seama, și acolo o să pun efectiv dovada cu totul, declarațiile noastre. Mie mi-a trecut supărarea pe oameni, poate și eu mi-am dat cu părerea așa, și m-am gândit, poate că am meritat chestia asta, să-mi dau eu seama că nu e totul lapte și miere, cum am crezut că e. Plus că parcursul meu până acum nu a fost cu totul ușor, doar că am știut eu să mă bucur de el.", a mai spus Theo Rose, pentru sursa citată.