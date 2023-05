„Îmi vine să mă opresc” Gina Pistol a ajuns la capătul puterilor! A spus ce se întâmplă în viața sa, înainte de cununia civilă

In articol:

Gina Pistol este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de români, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, povestindu-le atât despre momentele bune, cât și despre cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta a împărtășit cu fanii ei de pe rețelele de socializare faptul că se simte copleșită de griji și probleme, chiar înainte de cununia civilă, care va avea loc în weekend. Sinceră din fire, fosta prezentatoare TV le-a explicat urmăritorilor ei exact ce se întâmplă în viața sa, în ultima perioadă.

„Deci sunt în drum spre casă de vreo 40 de minute și îmi arată că mai am 30 de minute, ceea ce e minunat, asta înseamnă că o să ajung și eu la cununia civilă sâmbătă. Stăteam acum și mă gândeam așa la semafor, eu și gândurile mele, am zis că dacă era un om normal și o viitoare mireasă normală, programul meu din această săptămână ar fi arătat cu totul altfel, adică m-aș fi întâlnit și eu cu câteva prietene la restaurant, să stau, să râdem, să bem un pahar, poate aș fi mers o zi sau două la spa să-mi fac niște tratamente, niște masaje de relaxare, nu știu, aș fi făcut alte chestii...(...) Nu mă nu, dar mie nu-mi place normalul, eu sunt anormală. Eu vreau să stau în trafic, să mă enervez la semafoare. Săptămâna asta îmi vine că am nu știu ce pereche de pantaloni de scurtat, baia care s-a inundat și trebuie să vină muncitorii să facă o evaluare să vedem ce soluții avem pentru a... deci îmi vine să mă opresc și să mă dau cu capul de mașină. Oricum, trebuie să vorbesc cu Alexandra, cu terapeuta mea, să rezolve cu problema asta, că așa îmi place să mă țin atât de ocupată și să mă chinui”, a spus Gina Pistol, pe rețelele de socializare.

Cum va arăta meniul la nunta Ginei Pistol cu Smiley

Nu mai este mult până când Gina Pistol și Smiley vor deveni oficial soț și soție, iar fericitul eveniment se va desfășura chiar la Palatul Snagov, acolo unde le vor fi alături toți cei dragi.

Ei bine, cei doi viitori soți își doresc să aibă grijă de invitații lor și să-i facă să se simtă bine, așa că au ales meniul de nuntă cu mare atenție, despre care a vorbit chiar șeful complexului din Snagov.

„Prețul meniului pe care Smiley și Gina Pistol l-au ales este de 100 de euro. Sunt patru feluri de mâncare, plus primirea cu tartine, pișcoturi și prosecco. Aperitivul este complex. La felul următor au ales file de doradă în crustă de ierburi aromatice, cartofi și legume julienne. Urmează nelipsitele sarmale cu mămăliguță. Apoi, la felul principal, cei doi au ales mușchi de vită Wellington și pulpă de rață confiată, cu sparanghel sote și sos tartar” , a dezvăluit Emil Ioniță, șeful complexului din Snagov, pentru Fanatik .

