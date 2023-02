”Îmi vine să urlu” Adda și-a strigat disperarea pe internet! Artista, la capătul puterilor din cauza diagnosticului cu care se luptă

In articol:

Adda traversează de mai bine de doi ani o perioadă extrem de dificilă, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic, căci se luptă cu o boală necruțătoare.

Artista, după lungi demersuri și diagnostice greșite, a aflat, în sfârșit, de ce boală suferă.

Astfel că, acum se află printre miile de persoane, sau poate chiar mai multe, care se luptă cu boala Lyme.

Adda, alături de cei care se luptă cu boala Lyme

Virusul aduce cu el multe co-infecții, ceea ce face ca simptomele se fie multiple și debusolante, dar și greu de suportat, astfel că și tratamentul este unul pe termen lung și foarte dur.

Însă acum, trecută fiind de jumătatea perioadei de tratament, Adda a luat o pauză de la durerea fizică, dar și-a strigat-o pe cea psihică și sufletească.

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, vedeta și-a strigat nemulțumirea față de sistemul medical din România, față de neștiința și nepăsarea cadrelor medicale, față de durerea și disperarea celor care-și caută neîncetat diagnosticul și dau doar peste păreri greșite, față de cei care au aflat târziu cu ce se luptă și față de cei care izbutesc cu chin să revină la o viață normală.

Seara trecută, singură în bucătărie fiind, cu un pahar de vin în mână, conștientă că bucuria de moment îi va alimenta problemele de sănătate, Adda a mărturisit că, de când și-a făcut diagnosticul public, descoperă zi de zi o lume tot mai bolnavă.

Multe dintre mesajele pe care le primește sunt despre Lyme, despre oamenii bolnavi de Lyme, despre căutările lor, grijile, disperarea și dorința de a se vindeca.

Pentru ea, pentru ei și pentru un viitor sistem medical mai bun, soția lui Cătălin Rizea a decis să închine acum un pahar.

Nu înainte de a-și spune oful cu privire la tot ce a descoperit în România, în rândul medicilor și al pacienților, de când este unul dintre bolnavii țării, care se luptă cu o boală ”necunoscută”. Căci da, sistemul și statul nu ”cunosc” ”boala cu 1000 de fețe”, așa cum i se mai spune, și nu îl ajută cu nimic pe cel care se luptă cu inamicul invizibil.

”E ora 2:20. Stau în bucătărie și beau un vin demisec. Au trecut alea 72 de ore de la injecție și să zicem că am voie un pic. Nu prea am voie că-i place și lui Gogu vinul. Dar jur că mă doare fix undeva ce-i place. E momentul ăla, după 72 de ore, în care mă doare efectiv undeva și trăiesc. În fine. Idee e că intru în mesaje. În ultima vreme, pe lângă mesajele legate de carieră, primesc multe de Lyme. Băi… multe. Multe rău! Niciodată nu mi-am depășit atribuțiile de om neșcolit în medicină, artist, pacient, bla, bla, bla, dar să leșin (ca să nu zic mor) de nu mi-a dat școala vieții să stau cu burta pe dânsa și să-i tocesc materia. Eu, Adda Baladda, îmi vine să urlu de supărare. Îmi vine să urlu pentru toți cei care nu știu și pierd timp prețios. Să urlu și pentru mine că mi-am distrus o parte din viață din cauza celor pe care nu i-a interesat nici o secundă de binele meu. Dar totuși, trebuie să închin paharul ăsta pentru că am învățat să trăiesc cu toată ființa mea. Urlu pentru toți cei care plâng din cauza neputinței, a ignoranței, a industriei, știți voi care, a rahatului cu moț. A multor lipsuri, nedreptate. A suferinței oamenilor, a traumei care lasă urme chiar dacă reușești într-un final apoteotic să îți vindeci trupul. Hai, bă, să se schimbe ceva! Se poate! Știu că se poate! Vă rog!”, a scris Adda, pe paginile sale de socializare.