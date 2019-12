Discret din cale afară când vine vorba de viața lui, Faimosul Yamato Zaharia a decis, de puțin timp, să se afișeze cu noua lui relație. De fapt, una mai veche, dar întreruptă de participarea lui Yamato la Exatlon.

Mai exact, de curând, Yamato Zaharia și Miruna, o domnișoară extrem de atrăgătoare, au decis să își mai dea o șansă, motiv pentru care formează, din nou, un cuplu. Iar asta, în ciuda scandalurilor care au avut loc în presă, apărute din cauza ocupației Mirunei din trecut.

Iar reîntâlnirea lor pare să fi lăsat în urmă tot ceea ce s-a petrecut, negativ, între Yamato Zaharia și Miruna, amândoi părând că se bucură la maximum de relația pe care o au. Cu toate acestea, pare-se, cei doi au decis ca relația lor să fie reluată și să se dezvolte încet, încercând să fie cât mai discreți și să nu se afișeze la evenimente împreună, preferând să se bucure de momente de liniște.

”Am reluat legătura cu Miruna. Nu sunt foarte multe de spus acum, suntem în faza de început, ne reconstruim relația. Oricum, ne place amândurora să fim discreți, așa că tot ce pot să spun este că, acum, totul este frumos între noi. Lasăm lucrurile să meargă și vom vedea ce se va întâmpla între noi, nu ne grăbim deloc”, ne-a spus Faimosul Yamato Zaharia, în exclusivitate.

Faimosul Yamato Zaharia şi Miruna s-au despărţit înainte de plecarea lui la Exatlon

Înainte de a pleca la Exatlon, în Republica Dominicană, Faimosul Yamato Zaharia a luat o decizie dificilă. Mai exact, el a hotărât să se despartă de iubita lui, alături de care fusese timp de opt luni. Motivul, ne-a explicat pe atunci, era legat de perioada lungă pe care urmau să o petreacă despărţiţi, împreună luând decizia de a vedea, în momentul în care luptăroul se va întoarce din Republica Dominicană dacă se mai pune problema unei relaţii între ei.

”Eu şi Yamato am luat o pauză în relaţia noastră, încă de acum două luni şi o să vedem ce o să fie când vine de acolo. L-am felicitat şi i-am urat succes în competiţie şi atât. În momentul ăsta nu avem o relaţie. Şi corect ar fi să nu mai apară nimic despre mine şi despre viaţa mea privată având în vedere că eu nu mai sunt cu el”, ne-a spus, imediat după ce au apărut respectivele imagini în spaţiul public.

Mai mult decât atât, ne-a precizat frumoasa Miruna, între ea şi Yamato nu existau asemenea secrete. ”Ştia ce am făcut, nu m-am ascuns. Am renunţat la aceste activităţi cu mult timp înainte. Cred că cineva vrea să îi facă rău şi nu au cum altfel, decât să mă atace pe mine. Adică, din moment ce eu am renunţat nu mai sunt cu el, nu mă mai ocup cu asta, care e problema. Şi, oricum, nu cred că se pune problema să fi făcut alte lucruri, am făcut videochat, aşa cum, probabil, au făcut sau fac şi alte câteva zeci de mii de persoane. Oricum, nu am ascuns-o niciodată, din respect pentru ce înseamnă Yamato pentru mine, pentru relaţia frumoasă pe care am avut-o”, ne-a mai spus Miruna, la acea vreme, despre relația cu Yamato Zaharia.