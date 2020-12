Împăcare bombă la Puterea dragostei! Andreea Pirui și Marius, surprinși din nou împreună

Andreea Pirui și Marius s-au cunoscut în cadrul emisiunii Puterea dragostei, unde dragostea lor a fost pusă de multe ori la încercare. Cei doi și-au luat fanii prin surprindere în vara aceasta, când Marius a decis să o ceară în căsătorie pe blondină, chiar de ziua ei de naștere. Relația lor părea mai stabilă decât oricând, mai ales că, în urmă cu doar câteva luni, cei doi au fost infectați cu noul coronavirus și au stat în izolare împreună. Din păcate, din această problemă au ieșit separat, nu mai puternici decât înainte.

In articol:

Anunțul despărțirii dintre Andreea Pirui și Marius i-a luat prin surprindere pe fani, însă speranța că cei doi urmează să se împace nu a încetat niciodată. Recent, cei doi au dat tot mai multe indicii cu privire la faptul că au reluat legătura. Fosta concurentă ntă a postat o fotografie la secțiunea de InstaStory, de acum în an, în care este cu nimeni altul decât Marius. Cei doi se aflau în casa Puterea dragostei, în jurul bradului și erau îmbrăcați festiv. Încă un mic detaliu i-a dat de gol, se pare că foștii concurenți se urmăresc în continuare pe Instagram.

Fotografia postată de Andreea Pirui la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vremea de Crăciun și de Anul Nou. Prognoză meteo ANM, extinsă până în 2021 - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Manuela Oprișiu i-a dat de gol pe Andreea Pirui și Marius?

Manuela Oprișiu și Andreea Pirui au rămas prietene foarte bune după încheierea emisiunii Puterea dragostei, motiv pentru care petrec foarte mult timp împreună. În timpul unui live transmis de brunetă, Andreea Pirui putea fi auzită în timp ce vorbea cu un bărbat. Manuela Oprișiu a încercat să o apare pe prietena ei și a mărturisit că este iubitul ei în cameră. (Citeste si: Ce mesaj i-a trimis Andreea Pirui, Biancăi după despărţirea de Livian! S-a aflat abia acum)

„Aș vrea să vă arăt cine este aici, dar nu pot. Nu pot, așa-i? Te superi? Da, ăh? Poate se uită naiba careva”, a spus Manuela în timpul transmisiunii live pe care a făcut-o pe Instagram. Fanii au sărit imediat la concluzia că Andreea Pirui se afla în cameră alături de Marius.

Motivul pentru care Andreea Pirui și Marius s-au despărțit

În ciuda diferențelor dintre ei, care i-a pus de multe ori în această postură dificilă, Andreea Pirui a mărturisit că Marius nu i-a fost alături într-un moment foarte greu din viața ei.

„Noi eram foarte bine când am venit aici, la WOWbiz, dar în timp nu ne-am mai înțeles, deși ne-am iubit, am ținut unul la celălalt, nu ne-am înțeles. Suntem diferiți, opinii diferite și… Toți partenerii au divergențe, dar noi nu semănăm la caracter, suntem diferiți. Cred că am fost si eu mai rece, mai distantă, am avut și o problemă de sănătate, de fapt amândoi, dar mi-a murit și bunica. Pentru mine ea a însemnat foarte mult și el știa ce înseamnă. Lui nu i-am zis asta, dar probabil o să se uite, nu mi-a dat nici măcar o îmbrățișare”, a povestit Andreea Pirui la „Totul despre Puterea Dragostei”. Citește mai multe AICI.