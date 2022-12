Împăcare mare în industria muzicală românească! Adda și Marius Moga au căzut la pace: „Ne-am înțepat, având orgolii prea mari”

In articol:

Adda și Marius Moga sunt doi grei ai industriei muzicale românești. Chiar dacă acum se înțeleg destul de bine, cu ceva timp în urmă cei doi artiști au fost la cuțite.

Artista a vorbit totul despre acest subiect după lansarea cărții sale autobiografice.

Citește și: „M-a dat cu capul de beton și m-a lăsat pe jos” Adda a povestit ororile la care era supusă de fostul iubit! Bărbatul găsea tot felul de motive pentru a deveni violent cu ea

Citeste si: ”Stătea toată ziua în studio.” Ce a descoperit Mădălina Crețan în telefonul lui Nosfe, la puțin timp după ce artistul a decedat- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Adda a vorbit despre împăcarea cu Marius Moga

Adda și Mariu Moga nu și-au vorbit pentru câțiva ani. Vedeta spune că totul ar fi plecat de la orgoliile celor doi, care nu ar fi fost deloc mici.

Acum însă, cei doi artiști au ajuns la sentimente mai bune unul față de celălalt și au realizat că amândoi au un scop comun, de a face muzică de calitate pentru ascultătorii lor, așa că au pus securea războiului la o parte.

Cântăreața a postat recent o poză cu ea și cu producătorul pe contul ei de Instagram. Odată cu această imagine, vedeta le-a explicat fanilor săi și ce s-a întâmplat mai exact între ea și Marius Moga.

„Acum câțiva ani am spus că n-o să mai calc în studio-ul lui. Nu am vorbit o perioadă destul de lungă. Ne-am înțepat, având orgolii prea mari. Am greșit amândoi unul față de celălalt. Dar uite-ne 100 de ani mai târziu, când tot ce a rămas e doar muzica și recunoștință!

E fain tare când oamenii se iartă. Într-o industrie care nu iartă pe nimeni. O lume care strică și întunecă minți. Șifonează caractere transformându-le în personaje fără identitate. O anxietate dată cu sclipici și praf de zâne. O lume în care ești mâncat dacă nu muști primul. O „câinărie” pentru cel mai mare os. Mai dă-l în spanac de os. Până la urmă suntem doar copiii ăia care și-au dorit să facă muzică pentru OAMENI! Și asta ar trebui să fie tot ce contează! 🙏”, a scris Adda, în cadrul postării.

Citește și: Cătălin Rizea, prima reacție după ce Adda a lansat prima sa carte: ”Ai început un nou capitol” Artista a avut imediat ceva de spus