Împăcare neașteptată în showbiz! Cătălin Cazacu și Anna Roman, surprinși într-o vacanță romantică în Zanzibar FOTO

Cătălin Cazacu și Anna Roman au avut parte de o despărțirea destul de dureroasă, după ce prezentatorul tv a plecat în primul sezon al competiției Exatlon. Cei doi au avut parte de o separare presărată cu scandaluri și acuzații, după care au luat-o pe drumuri diferite.

În tot acest timp, ei au încercat să își găsească fericirea alături de alte persoane. Mulți nu se așteptau ca drumurile dintre cei doi să se intersecteze din nou într-o bună zi!

Nu este un secret pentru nimeni că Anna Roman și Cătălin Cazacu aveau „treburi neterminate” în urma despărțirii lor. Se pare că cei doi au hotărât să își mai acorde încă o șansă. Deși nu au oficializat relația, imaginile din mediul online i-au dat de gol. Anna Roman și Cătălin Cazacu se află într-o vacanță exotică în Zanzibar. Cei doi au postat mai multe fotografii și videoclipuri din aceleași locuri, însă un detaliu important le-a scăpat. În timp ce filma o petrecere pe plajă, în care mai mulți turiști încercau să învețe un dans, în cadru a apărut și Anna Roman. Ceea ce a dat-o de gol a fost modul în care și-a coafat părul, cât și tatuajul de pe spate al vedetei.

Dovada că Anna Roman și Cătălin Cazacu sunt împreună în Zanzibar [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Cătălin Cazacu despre despărțirea de Anna Roman: „A fost o greșeală”

Nu este de mirare că au mai oferit o șansă relației lor, în contextul în care situația dintre cei doi s-a terminat din cauza lipsei de comunicare.

Cătălin Cazacu susținea că niciunul dintre ei nu a greșit față de celălalt și că ar trebui să continue să aibă o relație civilizată.

„Ceea ce a fost între mine și Anna Roman, mă refer la cum s-a terminat între noi, a fost o greșeală. Adică, de fapt, o lipsă de comunicare, o problemă la care niciunul nu am greșit, dar care s-a terminat urât. Asta e, are tot respectul meu, nu am de ce să fiu supărat pe ea și nu văd de ce să nu am avea o relație civilizată acum, la atât de mult timp după ce totul s-a terminat între noi”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru WOWbiz.ro.