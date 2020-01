Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt împreună la munte. Cei doi soți, alături de copiii lor, par mai fericiți ca niciodată și pregătiți să mai dea o șansă mariajului lor, în ciuda cuvintelor urâte pe caer și le-au aruncat.

Claudia Pătrășcanu a publicat pe pagina ei de Instagram o serie de filmulețe în care apare alături de soțul ei, Gabi Bădălău, și cei doi fii ai lor, Gabriel și Nicolas. În imagini cei doi soți zâmbesc larg și se joacă alături de copii și par să fi lăsat în urmă scandalul din ultimele șase luni.

Claudia Pătrășcanu a anunțat în august despărțirea de Gabi Bădălău

„După atata umilința, abuz emoțional, infidelități, lipsa de lângă cei mai minunati copii, jigniri, minciuni...... Renunț! Renunt la viața falsa și trista pe care am îndurat o intr-un an cât intr-o suta! ! Vreau sa lupt, dar nu sunt singura, ci cu Dumnezeu....... Lupt pentru cei mai curați și sinceri oameni din viața mea (copiii mei)! Veți creste cu iubire și liniște...... restul nu contează! Atata timp cât Dumnezeu ne da sănătate,l e putem face pe toate! M-ați întrebat luni la rând de ce nu mai postez cu “soțul”....... Și-a vândut sufletul pentru nimic și nu i-a pasat de nimeni și nimic, doar de cruzime! Noapte binecuvântata tuturor!”, a scris Claudia Patrașcanu pe pagina ei de Facebook, în august 2019.

Citeste si: Prima reacție a lui Gabi Bădălău după ce s-a scris că, în plin divorț de Claudia Pătrășcanu, iubește din nou: „Singura mea iubire”

Claudia Pătrășcanu l-a făcut praf pe Gabi Bădălău

La cinci luni după anunțul despărțirii, Cladua Pătrășanu a decis să vorbească din nou despre relația pe care a avut-o cu Gabi Bădălău. În plin divorț, a povestit despre cum s-a schimbat soțul ei atunci când în viața lui a apărut o altă femeie.

Am trăit mult timp în minciună, durere, suferinţă, singurătate şi umilinţă. Aveam discuţii fără niciun rezultat. După multe insistenţe şi rugăminţi, chiar şi cererea unui divorţ amiabil, după alte şi alte apariţii ale lui lângă acea femeie de care toată lumea ştia, dar nimeni nu lua atitudine, mi-am luat inima în dinţi şi am scris acel mesaj, după care m-am trezit dată afară din casă de către omul căruia m-am dăruit, cândva. Şi nu am fost dată afară singură, ci cu ambii copii”, a povestit Claudia Pătrășcanu pentru Ok! Magazine.