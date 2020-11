Împăcarea momentului în showbiz! Adelina Pestrițu și Cristina Ich au făcut pace: "A început să îmi placă acum..."

Adelina Pestrițu și Cristina Ich s-au împăcat [Sursa foto: Instagram]

Scandalul dintre Adelina Pestrițu și Cristina Ich a pornit atunci când fosta prezentatoare de la Kanal D a anunțat că a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Iubita lu Alex Pițurcă a fost sceptică în acele momente despre simptomele pe care le-a avut frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu și Cristina Ich s-au împăcat

În momentul în care Adelina Pestrițu a acuzat primele simptome specifice infectării cu noul coronavirus, Cristina Ich a făcut parte dintre persoanele publice care au vorbit despre acest subiect. La momentul respectiv, frumoasa șatentă declara că nu încerca să o atace, ci pur și simplu și-a spus părerea despre acel subiect.

Cu toate acestea, se pare că cele două vedete au decis să uite de cele întâmplate. Pe contul de Instagram al iubitei lui Alex Pițurcă au apărut mai multe InstaStory în care declară că a trecut peste scandalul cu Adelina Pestrițu.

Cristina Ich[Sursa foto: Instagram]

"Îi cer scuze acum și public și i-am dat și follow. Nu-mi plăcea înainte, dar a început să îmi placă acum. A început să îmi placă de fată. De ce a început să îmi placă de fată?!! Pentru că își vede de treaba ei, niciodată nu a jignit pe nimeni, niciodată nu a vorbit urât. O felicit pentru toată evoluția.. Mi-am cerut scuze la fată că am judecat-o greșit. Am vorbit cu ea la telefon și am rezolvat.", a declarat Cristina Ich.

Cele două vedete s-au invitat, ulterior, una la alta pentru a petrece mai mult timp împreună, ținând cont de faptul că acum sunt prietene. Adelina Pestrițu chiar i-a spus că o să îi facă plăcintă cu mere și clătite.