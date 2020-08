In articol:

Despărțirea lor a șocat întreaga lume a showbiz-ului și a ținut primele pagini ale tabloidelor timp de câteva zile bune, dar iată că dorința fanilor a devenit realitate. Se pare că Jo și Juno s-au împăcat, iar distanța pe care au pus-o între ei în ultima perioadă i-a ajutat să realizeze că nu pot să trăiască unul fără celălalt.

Împăcarea momentului în showbiz! Jo și Juno formează din nou un cuplu. Cum au fost surpinși cei doi la mare?

Cei doi îndrăgostiți au fugit la mare împreună, iar asta nu poate decât să ne demonstreze că împăcarea chiar a avut loc. Cei doi erau de nedespărțit, locuiau împreună, iar în momentul în care au anunțat ruptura, fanii lor au rămas uimiți.

Chiar Jo a fost cea care a anunțat cu lacrimi în ochi despărțirea de Juno și a mărturisit că s-a greșit în relația lor. La momentul respectiv, artista spunea că au decis să ia o pauză. Ei bine, pauza a luat sfârșit. Story-urile de la mare spun totul. Cei doi formează din nou un cuplu.

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute... Nu am fost... despărțiți...

Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult. Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a declarat Jo în cadrul unei emisiuni TV.